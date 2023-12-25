تنبيه مهم من المجلس الصحي لمرضى السكري

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أكد المجلس الصحي السعودي على عدم صحة المفهوم الخاطئ عن التعود على الأنسلوين لمرضى السكري من النوع الثاني.

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ونشر المجلس على صفحة الرسمية في "إكس" رده على استفسار يقول صاحبه: "تم تشخيصي بالنوع الثاني من السكري، وقد وصف لي الطبيب الأنسولين مباشرة.

وأضاف السائل: ولكنني لا أريد أن أتناول الانسولين حتى لا أعتاد عليه.





الأنسولين ومرضى السكري



خطوات السيطرة على السكري من النوع الثاني



تأخر مضاعفات السكري ومنع حدوثها



الغذاء الصحي



وكانت إجابة المجلس الصحي، أنه لايوجد ما يسمى بالتعود على الأنسولين، وقد يلجأ الطبيب لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني بالأنسولين مباشرة، خاصة في حال الارتفاع الشديد في سكر الدم.واستطرد المجلس، لكن باتباع النمط المعيشي السليم من الحمية الغذائية والرياضة وتناول الأدوية الفموية، يقوم الالطبيب بإيقاف الأنسولين تبعا للحالة.1ـ اتباع نمط غذائي صحي.2ـ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.3ـ إنقاص الوزن.4ـ تناوُل أدوية السكري أو العلاج بالأنسولين، أحيانًا.5ـ مراقبة سكر الدم.تزيد هذه الخطوات من احتمال بقاء سكر الدم ضمن النطاق الصحي، وقد تساعد في تأخير المضاعفات أو منع حدوثها.ـ لا يوجد نظام غذائي محدد لداء السكري. لكن من المهم أن يتمحور النظام الغذائي حول ما يلي:ـ وضع جدول منتظم للوجبات والأطعمة الخفيفة الصحية بين الوجبات.ـ تقليل أحجام الحصص الغذائية.ـ زيادة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضراوات غير النشوية والحبوب الكاملة.ـ تقليل الحبوب المكررة والخضراوات النشوية والحلويات.ـ تناول حصص غذائية معتدلة من مشتقات الحليب واللحوم قليلة الدهن والأسماك.ـ استخدام زيوت صحية للطهي مثل زيت الزيتون أو زيت الكانولا.ـ تقليل السعرات الحرارية.