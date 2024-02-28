تنبيه من "الصحة" حول فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم

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سرطان القولون هو سرطان يصيب الأمعاء الغليظة (القولون)، التي تمثل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك يصيب المستقيم وهو آخر أجزاء الجهاز الهضمي.

وتزداد الإصابة بعد سن الخمسين من العمر لدى الجنسين حيث إن 90 في المئة من حالات سرطان القولون تحدث لمن هم في سن 45 أو أكبر.





الكشف عن سرطان القولون



برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم



أنواع الفحص المتوفر للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم



ووفقًا لوزارة الصحة، فإن سرطان القولون من الأمراض المعدودة التي يمكن الكشف عنها بفعالية عن طريق:الفحص السريري من قبل الطبيب.فحص البراز لمعرفة ما إذا كان هناك دم في البراز أم لا (فحص عن الدم الخفي في البراز).فحص التنظير بواسطة منظار خاص (تنظير جزئي أو كلي للقولون).فحص بالتصوير بالأشعة (الأشعة المقطعية الملونة).يستهدف برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم في المملكة:الأشخاص ذوي الخطورة المعتدلة للإصابة:العمر (45 – 75 سنة) مع عدم وجود أعراض للمرض أو تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الزوائد اللحمية.الأشخاص ذوي الخطورة المتزايدة للإصابة:وجود تاريخ عائلي او إصابة شخصية بسرطان القولون والمستقيم أو الإصابة بالزوائد اللحميةالإصابة بالتهاب الأمعاء لفترة طويلة كمرض كرون أو مرض التهاب الأمعاء التقرحيالتعرض لعلاج اشعاعي خلال فترة الطفولةالإصابة بأحد الأمراض الجينية مثل متلازمة اللحميات الغددية العائلية.اختبار الدم الخفي في البراز ( فحص البراز المناعي الكيميائي - FIT) للأشخاص أصحاب احتمالات الخطورة المعتدلة.التنظير الكلي للمستقيم (Colonoscopy ) للأشخاص أصحاب احتمالية الخطورة المتزايدة وأصحاب النتائج الإيجابية في فحص البراز المناعي الكيمائي (FIT)





شروط الكشف



لذوي الخطورة المعتدلة، وبأي عمر للأشخاص ذوي الخطورة المرتفعة.



أنواع الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم🎗️pic.twitter.com/QUiscEnt4z صباحكم صحةأنواع الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم🎗️ #صحة_الشرقية February 28, 2024

موانع إجراء فحص البراز الكيميائي المناعي (FIT )



فحص البراز المناعي



منظار القولون الكلي



أماكن توفر الخدمة



سعودي الجنسية.العمر من 45 – 75 سنة.البواسير الدامية (وجود نزيف من البواسير)فترة الحيض لدى السيداتوجود التهابات بمجرى البول (وجود دم أو صديد بالبول)دورية الكشف عن سرطان القولون و المستقيم:تتنوع بحسب درجة خطورة الإصابة حسب الآتي:الفئة المستهدفة: الأشخاص ذوي الخطورة المعتدلة في سن (45 - 75 سنة)النتيجة:سلبية: يعاد الفحص مرة في السنة.إيجابية: يحول لعمل منظار القولون الكلي.الفئة المستهدفة:الأشخاص ذوي الخطورة العاليةذوي النتيجة الإيجابية لفحص البراز المناعي.النتيجة:سلبية: يعاد عمل المنظار:ذوي الخطورة المعتدلة: مرة كل عشر سنوات .ذوي الخطورة العالية: تحدد من قبل الطبيب على حسب عامل الخطورة الموجود.إيجابية: يحول للعلاجتتوفر خدمة الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم بمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في مختلف مناطق المملكة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي في عيادة طب الأسرة أو عيادات الأمراض المزمنة (مثل: السكري، السمنة، ضغط الدم)، أو العيادات الأخرى، وكنت من ضمن الفئة العمرية المستهدفة.