تناول هذه الوجبة الخفيفة يساعدك على التخلص من الإمساك

أ أ



يعاني بعض الناس من مشكلة الإمساك والتي تزداد صعوبة إذا كانت متكررة، بمعدل أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا، أو الصعوبة الشديدة في إخراج البراز.

ويحدث الإمساك نتيجة قلة الألياف الغذائية والسوائل وممارسة التمارين الرياضية. لكن قد يكون سببه أيضًا حالات مَرضية أخرى أو أدوية معيّنة.





علاج الإمساك



الألياف العدو الأول للإمساك



وعادةً يُعالَج الإمساك بتغييرات في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، أو باستخدام أدوية متاحة دون وصفة طبية. قد يتطلب علاج الإمساك استخدام الأدوية، أو تغيير الأدوية المستخدمة بالفعل، أو علاجات أخرى يصفها اختصاصي رعاية صحية.ومن بين تلك العلاجات الطبيعية، تناول الحمص بسيطة في وقت متأخر من الليل، والذي يساعد على التخلص من الإمساك.وقالت اختصاصية التغذية إيزابيل فاسكويز، إن العدو الأول للإمساك هو الألياف، وهو العنصر الرئيس في الحمص.وأوضحت أن "الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على إضافة كمية كبيرة من الماء إلى البراز، وهذا يساعد على مرور الطعام بسرعة أكبر عبر نظامك"، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست".إلى جانب الحمص الغني بالألياف، يجب أيضًا الإكثار من شرب الماء أيضًا.وقالت فاسكيز، إن "الألياف تساعد على سحب الماء إلى البراز لتسهيل مروره، ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء للقيام بذلك، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من النسخ الاحتياطي. لذلك من الضروري زيادة كمية السوائل التي تتناولها مع تناول المزيد من الألياف".