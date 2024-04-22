الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تناول هذه الوجبة الخفيفة يساعدك على التخلص من الإمساك

الحمام
حمام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


يعاني بعض الناس من مشكلة الإمساك والتي تزداد صعوبة إذا كانت متكررة، بمعدل أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا، أو الصعوبة الشديدة في إخراج البراز.اضافة اعلان
ويحدث الإمساك نتيجة قلة الألياف الغذائية والسوائل وممارسة التمارين الرياضية. لكن قد يكون سببه أيضًا حالات مَرضية أخرى أو أدوية معيّنة.

علاج الإمساك

وعادةً يُعالَج الإمساك بتغييرات في النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، أو باستخدام أدوية متاحة دون وصفة طبية. قد يتطلب علاج الإمساك استخدام الأدوية، أو تغيير الأدوية المستخدمة بالفعل، أو علاجات أخرى يصفها اختصاصي رعاية صحية.
ومن بين تلك العلاجات الطبيعية، تناول الحمص بسيطة في وقت متأخر من الليل، والذي يساعد على التخلص من الإمساك. 

الألياف العدو الأول للإمساك 

وقالت اختصاصية التغذية إيزابيل فاسكويز، إن العدو الأول للإمساك هو الألياف، وهو العنصر الرئيس في الحمص.
وأوضحت أن "الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على إضافة كمية كبيرة من الماء إلى البراز، وهذا يساعد على مرور الطعام بسرعة أكبر عبر نظامك"، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك بوست".
إلى جانب الحمص الغني بالألياف، يجب أيضًا الإكثار من شرب الماء أيضًا.
وقالت فاسكيز، إن "الألياف تساعد على سحب الماء إلى البراز لتسهيل مروره، ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء للقيام بذلك، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من النسخ الاحتياطي. لذلك من الضروري زيادة كمية السوائل التي تتناولها مع تناول المزيد من الألياف".

اقرأ أيضا

دراسة: شرب كوبين من هذا العصير يوميًا يحميك من السكتة الدماغية والأزمات القلبية

راقبوا الأبناء جيدًا.. النمر يحذر: 5 أضرار خطيرة لانقطاع التنفس أثناء النوم

دراسة توضح العلاقة بين الطعام الجيد والوقاية من السكري

الخضيري يُحذر: بعض أدوية حب الشباب تسبب فشل الكبد.. وهذه أنواعها

توضيح مهم من الخضيري بخصوص كبسولة التخسيس

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook