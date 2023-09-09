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تناول هذا الخضار يجعلك تفقد 7 كجم من وزنك أسبوعيًا

الخيار
تناول هذا الخضار يجعلك تفقد 7 كجم من وزنك أسبوعيا
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يعد الخيار من الخضراوات المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.اضافة اعلان
ويقدم الخيار فوائد عديدة للجسم، أبرزها فقدان الوزن، بشرط اتباع مجموعة من الإرشادات، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقعي "Medicinenet" و"NDTV".


فوائد الخيار لفقدان الوزن

هناك 4 فوائد للخيار يتميز بها عن غيره من الخضروات والأطمعة والتي من شأنها أن تضعه في مقدمة الاختيارات الصحية:


1- منخفض السعرات الحرارية

يتميز الخيار بانخفض سعراته الحرارية، حيث يحتوي على 12 - 16 سعرة حراري لكل 100 جرام منه، بالإضافة إلى خلوه تمامًا من الدهون، وهذا ما يجعله من الأطعمة الفعالة في إنقاص الوزن.


2- علاج احتباس السوائل

يمكن الاعتماد على الخيار للتخلص من السوائل المحبوسة في الجسم، ويرجع السبب إلى غناه بالماء، الذي يحفز الكلى على إنتاج المزيد من البول.


3- كبح الشهية

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد بدورها على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة على مدار اليوم.


4- تخفيف الإمساك

يساهم الخيار في تخفيف الإمساك الشائع عند متبعي الدايت، لأن أليافه الغذائية تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.


رجيم الخيار

لضمان الحصول على فوائد الخيار لفقدان الوزن، يجب تناوله ضمن النظام الغذائي التالي:
- تناول كمية كبيرة من الخيار لمدة تتراوح من 7 إلى 14 يومًا.
- تناول كمية قليلة من الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض والدجاج والأسماك والمكسرات.
- استخدام كمية قليلة من الدهون الطبيعية، مثل زيت الزيتون.
- إضافة الكربوهيدرات المعقدة إلى الوجبات، مثل الخبز المحمص والأرز البني والبطاطس.
- تناول الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، مثل الطماطم والكرفس والسبانخ.
إذا تم اتباع رجيم الخيار في ضوء هذه الضوابط، سيفقد الجسم حوالي 7 كيلو جرامًا من وزنه في الأسبوع.

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