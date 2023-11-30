تناول المعكرونة يؤدي إلى الشعور بالسعادة.. تعرف على السبب

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تعد المعكرونة بكل أنواعها وأحجامها وأشكلها واحدة من الأطباق المفضلة حول العالم، ويؤكد علماء أن تناول المعكرونة المصنعة من القمح الكامل يؤدي إلى الشعور بالسعادة. فكيف يحدث ذلك؟ اضافة اعلان

قطعت المعكرونة شوطًا طويلاً لتنتشر حول العالم. وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون، فإن قصتها لم تبدأ في إيطاليا، ولكن في آسيا ومنذ حوالي 4000 عام حيث ظهرت أقدم وصفة معكرونة في الصين.





عرفت المعكرونة في أوروبا قبل 2000 عام



علاقة قوية بين الحالة المزاجية والمعكرونة



مكونات الشعور بالسعادة



وعرفت المعكرونة في أوروبا منذ حوالي 2000 عام، كما يتضح من صور مختلفة تُظهر مراحل إنتاجها في عدد من المقابر الأثرية.وتتردد أسطورة مفادها أن ماركو بولو هو من أعاد اكتشاف وصفة عجينة المعكرونة ونشرها في أوروبا بعد عودته من رحلة إلى آسيا حوالي عام 1295.واليوم، يعتقد علماء أن المعكرونة اخُترعت بشكل مستقل من قبل العديد من الشعوب في جميع أنحاء العالم، وأن هذه الشعوب المختلفة بمجرد أن استقرت في مكان ما، بدأ أفرادها في إنتاج الدقيق من القمح وصنع العجين.ويقول هؤلاء إن هناك علاقة قوية بين الحالة المزاجية والأطعمة، ويزعم الكثير من الخبراء أن المعكرونة عالية الجودة يمكن أن تعزز من المشاعر الجيدة على المستوى النفسي والجسدي، بما يتجاوز بكثير الاستمتاع البسيط الذي نختبره أثناء تناولها.فإذا كنت تبتسم بالفعل لمجرد فكرة تناول طبق من المعكرونة مغطى بالصلصة المفضلة لديك أو عليها بعض الإضافات المميزة فأنت لست وحدك، بل إن لذلك أساسا علميا.تحتوي المعكرونة على الكثير من المكونات المفيدة للجسم، وخاصة الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.