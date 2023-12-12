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تناول المشروبات الغازية عند صعوبة ابتلاع الطعام.. ماذا قال العلم؟

المشروبات الغازية
مشروب غازي
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يلجأ بعض الناس إلى تناول المشروبات الغازية عندما يعانون من صعوبة في ابتلاع الطعام. 
لكن دراسة جديدة نشرت في مجلة BMJ - مجلة الجمعية الطبية البريطانية – أظهرت أن العلاج المزعوم ليس له جدوى في المساعدة على تمرير الطعام عند انسداد المريء.اضافة اعلان
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور أرجان بريدينورد، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في المراكز الطبية بجامعة أمستردام في هولندا، لوكالة "يو بي آي" عبر البريد الإلكتروني: غالبًا ما يتم إعطاء الكولا للمرضى عندما يعلق الطعام في المريء.
وهو الأمر الذي أوصى به الأطباء وجربه المرضى أيضًا، لكن "فعالية هذا النهج لم تكن معروفة"، كما قال بريدينورد في شرح سبب قيامه بالدراسة.

الطعام في المريء

وقال بريدينورد: "إذا علق الطعام في المريء، فهذا إحساس مخيف ومؤلم". "الأمر ليس مثل الاختناق، عندما يعلق الطعام في القصبة الهوائية، لكنه بالتأكيد يمكن أن يكون مخيفًا مثل الاختناق".
وأشار إلى أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يخلق وضعًا خطيرًا، لذا من المهم أن يسعى الناس للحصول على العلاج المناسب.
وفي بعض الأحيان يحدث الانسداد بسبب الطعام نفسه، مما يتطلب خضوع المرضى للرعاية في غرفة الطوارئ، حيث يعمل الأطباء على إدخال كاميرا عبر الفم إلى المريء ويتم إخراج الطعام باستخدام شبكة أو ملقط.

فعالية المشروبات الغازية في إذابة الطعام العالق بالمريء

وشملت الدراسة خمسة مستشفيات هولندية للتحقق من فعالية المشروبات الغازية في إذابة الطعام العالق في المريء.
ومن بين 51 مريضًا شاركوا في الدراسة وينتظرون إجراء التنظير، تم إعطاء نصفهم رشفات من الكولا في غرفة الطوارئ، بينما انتظر النصف الآخر. وفي حال كان المرضى غير قادرين على بلع اللعاب، يقوم الأطباء إزالة الطعام باستخدام التنظير.
وأظهرت النتائج أن الكولا لم تكن لها فوائد في هذا الإطار. إذ طرأ تحسن على المرضى سواء الذين شربوا الكولا أو لم يشربوها، بنسبة 61٪. ولم تكن هناك آثار جانبية أو مضاعفات من استخدام الكولا.

الماء بديلاً للمشروبات الغازية

وقال الدكتور كيث تشادويك، الأستاذ المساعد السريري في طب الحنجرة في ستوني بروك للطب في ستوني بروك بنيويورك، والذي لم يشارك في الدراسة، إن إعطاء الكولا لنصف المشاركين في الدراسة دون تقديم أي شيء للنصف الآخر كان "طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كانت الكولا ستحدث فرقًا. "لا أوصي (باستخدام الكولا)".
بدلا من الكولا، نصح بشرب بضع رشفات من الماء. وإذا لم تحل المشكلة، فمن الأفضل الذهاب إلى غرفة الطوارئ.

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