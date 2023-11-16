تلمسها كل يوم.. هذه الأشياء مصدر للأمراض الخطرة أسوا من المراحيض والقمامة

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هناك العديد من الأشياء التي تلمسها يوميًا سواءً في المنزل أو المكتب، لكنها توصف بأنها أكثر قذارة من غيرها، مثل مقاعد المراحيض، وسلال القمامة. اضافة اعلان

ومن ذلك، الهاتف، والغسيل في غرفة النوم، وحتى عربات التسوق في متاجر البقالة، وهي مغطاة بالبكتيريا التي قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى وغيرها من المشكلات الصحية الدائمة.

ويحذر الخبراء من أن أجهزة الهواتف تحتوي على بكتيريا أكثر بعشر مرات من تلك الموجودة في مقعد المرحاض.

وقد يكون فنجان القهوة في المكتب مليئًا ببكتيريا الإشريكية القولونية، وحتى إطفاء شمعة التورتة في المناسبات السعيدة يؤدي إلى نشر أكثر من 1000 سلالة من الجراثيم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".





عربات التسوق



الهاتف الخليوي



حامل فرشاة الأسنان



فناجين القهوة المكتبية



إطفاء الشموع



الغسيل



يمكن أن تكون عربات التسوق مغطاة بالبراز،ـ وتحتوي على بكتيريا أكثر من تلك الموجودة في مقعد المرحاض.وقال الدكتور كونال سود، طبيب الألم الحاد والمزمن بولاية ماريلاند الأمؤيكية، في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، إن عربات التسوق يمكن أن تكون مصدرًا للعدوى مثل أمراض اليد والقدم والفم، والتي تسبب تقرحات الفم وطفح جلدي على اليدين والقدمين.واستشهد بدراسة من جامعة أريزونا، والتي وجدت أن أكثر من 75 بالمائة من عربات التسوق أثبتت وجود بكتيريا برازية فيها.وقال الدكتور سود: "لقد أظهرت الدراسة أن عربات التسوق كانت أكثر قذارة من المراحيض، لأن المراحيض كانت أكثر عرضة للتنظيف من عربات التسوق".وأوصى باستخدام منديل مطهر على العربة قبل استخدامها.ووفقًا لبيانات من شركة "زيبيا"، فإن المواطن الأمريكي العادي يتفقد هاتفه حوالي 96 مرة في اليوم، أو مرة واحدة كل 10 إلى 12 دقيقة.وقد يتسبب هذا في التعرض لعدة أنواع من البكتيريا، بما فيها المكورات العنقودية، التي تسبب عدوى المكورات العنقودية وMRA، وهي عدوى مقاومة للمضادات الحيوية إلى حد كبير يمكن أن تنتشر إلى مجرى الدم والرئتين والقلب والعظام والمفاصل إذا تركت دون علاج.وجدت دراسة نشرت في مجلة "جيمس"، أن الهواتف المحمولة لطلاب المدارس الثانوية كانت تحتوي على 17000 نسخة جينية بكتيرية.وأظهرت أبحاث أجرتها جامعة أريزونا أن الهواتف المحمولة تحتوي على بكتيريا أكثر بعشر مرات من معظم مقاعد المراحيض.إن غسل يديك وإبقاء هاتفك خارج الحمام، والذي يميل إلى احتواء المزيد من البكتيريا، يمكن أن يساعد في تقليل الجراثيم.وعلى الرغم من أن فرشاة الأسنان تهدف إلى الحفاظ على نظافة الأسنان، إلا أن حامل فرشاة الأسنان نادرًا ما يتم تنظيفه، مما يجعلها أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم.وذلك لأن الحامل يتلامس مع فرشاة أسنان مبللة مرتين على الأقل يوميًا، وهذه الرطوبة تسمح بنمو الخميرة والعفن.وأظهرت النتائج التي توصلت إليها منظمة الصحة العامة المستقلة بالولايات المتحدة (NSF International)، أن أكثر من ربع حاملي فرشاة الأسنان يؤويون بكتيريا مثل الإشريكية القولونية.والإشريكية القولونية بكتيريا توجد عادة في أمعاء الحيوانات مثل الأبقار والماعز والأغنام والغزلان. في حين أن معظمها غير ضار، إلا أن بعضها يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض المعدية المعوية، بما فيها تقلصات المعدة والإسهال الدموي والقيء.قد يتم شطف فنجان القهوة به في المكتب في نهاية اليوم، لكنه لا يزال ملاذًا للجراثيم.وأشارت دراسة من جامعة أريزونا إلى أن هذا قد يكون بسبب إسفنجات المطبخ المشتركة التي نادرًا ما يتم تغييرها. يمكن أن تحمل هذه البكتيريا القولونية، والتي تشمل الإشريكية القولونية.وقال الدكتور جيفري ستارك، طبيب الأمراض المعدية في مستشفى تكساس للأطفال، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إضافة السكر والكريمة إلى القهوة يمكن أن يؤدي إلى وجود المزيد من البكتيريا الكامنة لأن "السوائل الراكدة يمكن أن تشجع مسببات الأمراض البيئية، وخاصة العفن، على النمو".إن إحضار الكوب إلى المنزل وتشغيله في غسالة الأطباق يمكن أن يقتل تلك البكتيريا بسبب البخار والحرارة العالية.وجدت دراسة أجريت عام 2017 في مجلة أبحاث الغذاء، أنه عند إطفاء الشموع في تورتة عيد الميلاد، فإنها تنشر بكتيريا بنسبة 1400 بالمئة - 15 مرة - أكثر مما لو لم يتم إطفاؤها.وقال الدكتور بول داوسون، خبير سلامة الأغذية في جامعة كليمسون الذي أجرى الدراسة، لشبكة CNN: "إن كمية البكتيريا تختلف كثيرًا من شخص لآخر بناءً على مدى قذارة الشخص عند إطفاء الشموع، ولكنها تحدث بالفعل".وأضاف: "لا أعرف احتمالية حدوث ذلك، ولكن في الواقع، إذا كان شخص ما مريضًا، ويحمل المرض، وينفخ في تورتة عيد الميلاد، فسيكون هناك انتقال للبكتيريا".ومع ذلك، قال الدكتور داوسون إنه من غير المحتمل أن يكون تناول هذه التورتة خطيرًا إلا إذا كنت تعاني من ضعف المناعة، أو كبار السن، أو لديك مرض كامن.على الرغم من أن الغسيل يهدف إلى إزالة الأوساخ والملوثات من الملابس، إلا أن الأبحاث المنشورة في مجلة "علم الأحياء الدقيقة التطبيقي والبيئي" أظهرت أن العديد من الفيروسات يمكنها البقاء على قيد الحياة خلال دورة الدوران.ووجد الباحثون أن الفيروسات الغدانية، والفيروسات العجلية، والتهاب الكبد الوبائي أ، جميعها تعيش من خلال الغسيل والتجفيف.والفيروسات الغدية هي مجموعة من أمراض الجهاز التنفسي التي تؤدي إلى السعال والحمى وسيلان الأنف والالتهاب الرئوي.وفيروس الروتا شديد العدوى ويصيب عادة الأطفال دون سن الخامسة. ويؤدي إلى الإسهال الشديد والقيء والبراز الأسود. ويقتل 600 ألف طفل في جميع أنحاء العالم سنويًا.وإذا تركت الملابس مبللة لأكثر من 30 دقيقة، فمن الأفضل القيام بدورة أخرى على نار عالية لقتل الجراثيم المتبقية.