تقنية مذهلة.. "الإبرة النانونية" تفتح الطريق لعلاجات فعالة للسرطان

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فيما وصف بأنه يمثل إنجازًا كبيرًا في مجال أبحاث السرطان، ابتكر باحثون ببريطانيا، جهازًا يستخدم الإبر "النانونية" لحقن أو استخراج عينة من الخلية الحية.





الماصة النانوية



خلايا الورم الأرومي الدبقي



تحديد وأخذ عينات الخلايا للعلاج الكيميائي



وعادة ما تؤدي التقنيات المستخدمة لدراسة الخلية الحية إلى تدميرها، لكن "الماصة النانوية" تسمح للباحثين باستخراج عينات صغيرة منها دون قتلها، مما يتيح دراسة نفس الخلايا السرطانية قبل وأثناء وبعد العلاج.وقالت الدكتورة لوسي ستيد، الأستاذة المساعدة في بيولوجيا سرطان الدماغ في جامعة ليدز، حيث تم تطوير الجهاز: "هذا إنجاز كبير. إنها المرة الأولى التي نمتلك فيها تقنية تمكننا فعليًا من مراقبة التغييرات التي تحدث بعد العلاج، بدلاً من مجرد افتراضها".وأضافت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "سيوفر هذا النوع من التكنولوجيا طبقة من الفهم لم يسبق لنا أن حصلنا عليها من قبل. وهذا الفهم الجديد والبصيرة سيؤديان إلى أسلحة جديدة في ترسانتنا ضد جميع أنواع السرطان".ووفقًا لها، "تحتوي الأداة على إبرتين صغيرتين يمكنهما حقن واستخراج عينة من خلية واحدة في وقت واحد. إنها صغيرة جدًا بحيث لا يمكن التعامل معها يدويًا، لذا يتم التحكم في الإبر الصغيرة بدقة بواسطة برنامج آلي".واستخدم فريق الباحثين الجهاز لدراسة خلايا الورم الأرومي الدبقي (GBM) على مدار 72 ساعة.وهذه الخلايا تكون "بلاستيكية" بشكل خاص ويمكنها التكيف بسرعة، مما يساعدها على تطوير مقاومة للعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.ومع ذلك، وجد الباحثون أن الخلايا أصبحت أكثر استقرارًا وأقل مرونة بعد العلاج مباشرة.ويشير هذا إلى أنها قد تدخل في فترة من الاستقرار قبل أن تعود إلى اللدونة، وهو ما قد يوفر فرصة سانحة لإيجاد طرق لقتلها.وستسمح الأداة أيضًا للباحثين بتحديد وأخذ عينات من الخلايا التي لم يقتلها العلاج الكيميائي، والتي تؤدي إلى نمو السرطان مرة أخرى، وفق النتائج التي نشرت في مجلة "ساينس إدفانسيز".وأضافت الدكتورة ستيد: "يمكننا مراقبة هذه الخلايا وتوصيفها أثناء تغيرها، وبالتالي يمكننا رسم خريطة للرحلة التي يمكن أن تقوم بها هذه الخلايا وإيجاد طرق لإيقافها عند كل منعطف".وتابعت: "يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا تحويلية لهذا السرطان على وجه التحديد، مما يساعدنا أخيرًا في تحديد علاجات فعالة لهذا المرض الفظيع وغير القابل للشفاء".