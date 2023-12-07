الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقنية مذهلة.. أول علاج لمرضى السكري من النوع الأول

السكري
لايوجد أي علاج لمرض السكري من النوع الأول حتى الآن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ابتكر باحثون تقنية علاجية لمرضى السكري من النوع الأول، من خلال زرع جهاز تحت الجلد يعمل على ضخ الأنسولين في الجسم.
وقال باحثون من جامعة كورنيل، إن الجهاز الذي يشبه الخيط (SHEATH) يحتوي على خلايا البنكرياس التي تطلق الأنسولين في جيب تحت الجلد، ما يمكن أن يحل محل حقن الأنسولين في يوم من الأيام.اضافة اعلان

تفاصيل أول علاج لمرضى السكري من النوع الأول

وقال البروفيسور مينجلين ما: "على مر السنين، أتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني والطلبات من الآباء والمرضى يقولون: "مرحبًا، لقد تم تشخيص إصابة طفلي بالنوع الأول، هل يمكنك مساعدتنا؟". 
وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "إنه مرض سيء للغاية، ويعاني منه الكثير من الأطفال. لذلك نحن جادون حقًا في دفع هذا إلى شيء قابل للتطبيق سريريًا، وهو شيء مؤثر".

السكري من النوع الأول

والسكري من النوع الأول هو حالة مزمنة تستمر مدى الحياة، ويؤدي إلى تدمير خلايا البنكرياس التي تنتج هرمون الأنسولين، الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.
ويتعين على المرضى عادة مراقبة نسبة السكر في الدم طوال اليوم، وحقن أنفسهم بالهرمون للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.
وعلى عكس مرض السكري من النوع الثاني، فلا يوجد حتى الآن ما يمكن منع الإصابة بالسكري من النوع الأول. لكن الباحثين يعملون حاليًا على طرق لتطوير علاجات جديدة.

طريقة عمل جهاز ضخ الأنسولين تحت الجلد

وأجرت أحدث دراسة، نشرت في مجلة "نيتشر بيوميدكال إنجينيرينج"، تجربة على الفئران، شملت زرع جهاز عن طريق وضع قساطير من النايلون تحت الجلد لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع، وهي فترة كافية لتشكل الأوعية الدموية حولها.
يتم بعد ذلك استبدال القسطرة بجهاز 10 سم، مع ترك الأوردة والشرايين المحيطة سليمة.
وقال البروفيسور ما: "هذه القناة مناسبة تمامًا لجهازنا - مثل اليد في القفاز. يمكن إجراؤه كإجراء خارجي، لذلك لايتعين عليك البقاء في المستشفى. ويمكن إجراؤه تحت التخدير الموضعي".
ووجد الباحثون أن زرع الجهاز في الفئران المصابة بالسكري أدى إلى عكس حالتها دون الحاجة إلى تثبيط المناعة. وشهدت بعض الفئران تحسنًا في نسبة السكر في الدم لأكثر من 190 يومًا.
ويأمل الباحثون أن يتمكن الجهاز من الاستمرار من سنتين إلى خمس سنوات قبل أن يحتاج إلى استبداله عند البشر.

اقرأ أيضا

مشاكل الجهاز الهضمي
4:41 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

لماذا تزداد مشاكل الجهاز الهضمي في فصل الشتاء؟ وما العلاج؟

قلة النوم
2:18 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

دراسة تحذر من مخاطر انقطاع التنفس أثناء النوم

العناية بكبار السن
12:31 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

خاصة في المربعانية.. استشاري يحذر من خطورة البرودة الشديدة على كبار السن

فيروس كورونا
10:40 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

تعرف على أعراض "بيرولا" متحور كورونا الجديد

اقرأ أيضا

هل زبدة الفول السوداني ضارة ومسرطنة؟ "الخضيري" يكشف مفاجأة

قصور القلب.. تعرف على علامات الإنذار المبكرة وطرق العلاج

خطر يواجه الجنس البشري.. 6 عوامل بيئية تؤثر على الخصوبة

مفاجأة غير متوقعة حول فوائد الوحدة.. هذا ما قاله العلماء عنها!

بشرى لمرضى التوحد.. علماء صينيون يبتكرون علاجًا مذهلاً

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الأسماك الزيتية
3:56 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

تعرف على فوائد الأسماك الزيتية في علاج أمراض القلب

اسبرين
12:30 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

دراسة توضح تأثير الأسبرين في منع انتشار "السرطان النقيلي"

النوم - الاحتباس الحرارى - الارق 0
4:48 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

أفضل طريقة للتغلب على الأرق وتجنب الاستيقاظ ليلاً

سعىال الطفل
3:59 م الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

6 أعراض للسعال الديكي القاتل.. تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
8:06 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط استخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص عبر منصة قوى 1445

الملك عبدالعزيز واللواء محمد نجيب
7:57 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

فيديو نادر.. آخر ظهور للملك عبدالعزيز قبل وفاته

حساب مواطن
7:43 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

منها 44.8 مليار لـ"حساب المواطن".. 184.3 مليار ريال مخصصات الدعم خلال 2023

حساب المواطن - ريال
7:30 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط استمرار الدعم للخريجين

ضباب
7:24 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع سماءً غائمة وضبابًا على مكة وتبوك وهذه المناطق

ميتا
6:41 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

"ميتا" تبدأ التشفير التام للرسائل على "فيسبوك" و"ماسنجر"