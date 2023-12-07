تقنية مذهلة.. أول علاج لمرضى السكري من النوع الأول

أ أ

ابتكر باحثون تقنية علاجية لمرضى السكري من النوع الأول، من خلال زرع جهاز تحت الجلد يعمل على ضخ الأنسولين في الجسم.

وقال باحثون من جامعة كورنيل، إن الجهاز الذي يشبه الخيط (SHEATH) يحتوي على خلايا البنكرياس التي تطلق الأنسولين في جيب تحت الجلد، ما يمكن أن يحل محل حقن الأنسولين في يوم من الأيام. اضافة اعلان





تفاصيل أول علاج لمرضى السكري من النوع الأول



السكري من النوع الأول



طريقة عمل جهاز ضخ الأنسولين تحت الجلد



وقال البروفيسور مينجلين ما: "على مر السنين، أتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني والطلبات من الآباء والمرضى يقولون: "مرحبًا، لقد تم تشخيص إصابة طفلي بالنوع الأول، هل يمكنك مساعدتنا؟".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "إنه مرض سيء للغاية، ويعاني منه الكثير من الأطفال. لذلك نحن جادون حقًا في دفع هذا إلى شيء قابل للتطبيق سريريًا، وهو شيء مؤثر".والسكري من النوع الأول هو حالة مزمنة تستمر مدى الحياة، ويؤدي إلى تدمير خلايا البنكرياس التي تنتج هرمون الأنسولين، الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.ويتعين على المرضى عادة مراقبة نسبة السكر في الدم طوال اليوم، وحقن أنفسهم بالهرمون للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.وعلى عكس مرض السكري من النوع الثاني، فلا يوجد حتى الآن ما يمكن منع الإصابة بالسكري من النوع الأول. لكن الباحثين يعملون حاليًا على طرق لتطوير علاجات جديدة.وأجرت أحدث دراسة، نشرت في مجلة "نيتشر بيوميدكال إنجينيرينج"، تجربة على الفئران، شملت زرع جهاز عن طريق وضع قساطير من النايلون تحت الجلد لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع، وهي فترة كافية لتشكل الأوعية الدموية حولها.يتم بعد ذلك استبدال القسطرة بجهاز 10 سم، مع ترك الأوردة والشرايين المحيطة سليمة.وقال البروفيسور ما: "هذه القناة مناسبة تمامًا لجهازنا - مثل اليد في القفاز. يمكن إجراؤه كإجراء خارجي، لذلك لايتعين عليك البقاء في المستشفى. ويمكن إجراؤه تحت التخدير الموضعي".ووجد الباحثون أن زرع الجهاز في الفئران المصابة بالسكري أدى إلى عكس حالتها دون الحاجة إلى تثبيط المناعة. وشهدت بعض الفئران تحسنًا في نسبة السكر في الدم لأكثر من 190 يومًا.ويأمل الباحثون أن يتمكن الجهاز من الاستمرار من سنتين إلى خمس سنوات قبل أن يحتاج إلى استبداله عند البشر.