​​تقنية متقدمة جدًا.. وزير الصحة يُعلن عن انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون

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أعلن وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، عن انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون، وذلك في مستهل فعاليات ملتقى الصحة العالمي. اضافة اعلان

وقال الجلاجل، إن المركز هو الأول من نوعه في المنطقة، واصفًا التقنية العلاجية بأنها "متقدمة جدًا، واعدة، تمنح الأمل للمرضى".

وتابع: "وبالإضافة إلى رعاية مرضانا سيسهم بشكل كبير في السياحة العلاجية بالمملكة"، مشيرًا إلى أنه "سيستضيف أول مريض قبل نهاية العام بمدينة الملك فهد الطبية بالتجمع الثاني".



pic.twitter.com/QEaAW3jCS5 وزير الصحة يعلن عن انطلاق المركز السعودي للعلاج بالبروتون وهي تقنية متقدمة جدًا، واعدة، تمنح الأمل للمرضى، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة. #ملتقى_الصحة_العالمي October 29, 2023



نستطيع القول إننا في المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، وأدعوكم للاستثمار بالفرص الواعدة في القطاع الصحي والتي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بإذن الله. pic.twitter.com/QJ7IqD7kDS وزير الصحة:نستطيع القول إننا في المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، وأدعوكم للاستثمار بالفرص الواعدة في القطاع الصحي والتي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بإذن الله. #ملتقى_الصحة_العالمي October 29, 2023

فعاليات ملتقى الصحة العالمي



ابتكارات في 8 مجالات طبية وصحية



تحفيز الأفراد على الاستثمار في صحتهم



وأضاف وزير الصحة: "نستطيع القول إننا في المكان الأمثل للاستثمار في الصحة، وأدعوكم للاستثمار بالفرص الواعدة في القطاع الصحي والتي يصل إجماليها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بإذن الله".وتستمر فعاليات ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، المقام سيقام في واجهة "روشن" للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض) سابقًا، لمدة 3 أيام من تاريخ 29-31 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة.ويضم الملتقى 30 جلسة حوارية، سيتحدث خلالها 100 متحدث من المتخصصين في المجالات الطبية والصحية، كما سيناقش من خلال مؤتمر قادة الرعاية الصحية جوانب رئيسة لنظام الرعاية الصحية في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي.ويستعرض العديد من الابتكارات والمنتجات في 8 مجالات طبية وصحية منها: المستهلكات، والرعاية الصحية والخدمات العامة، والتصوير والتشخيص، والبنية التحتية، ومعدات وأجهزة المختبرات، والمعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات.ويهدف ملتقى الصحة العالمي، الذي يقام تحت شعار "استثمر في الصحة"، إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل وعمرًا أطول، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.ويتضمن العديد من الابتكارات والتقنيات الطبية، التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما يضم إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.ويضم الملتقى معرضًا فريدًا من نوعه لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، حيث يحتوي على أحدث ابتكارات وتقنيات الرعاية الصحية في مجالات نوعية متعددة في الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الناشئة، وأحدث الأبحاث والمعرفة.ويعد فرصة لاكتشاف العديد من المجالات الطبية والصحية، من خلال منطقة الابتكار التي تتيح اكتشاف أحدث التطورات الرائدة والأفكار المبتكرة في مجال الرعاية الصحية مع الرائدين والمبدعين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.إضافة إلى منطقة الاستثمار التي يمكن من خلالها معرفة أحدث اللوائح والمبادرات الحكومية، والتطورات النوعية في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، وكذلك هناك منطقة المختبرات التي توفر فرص الالتقاء والتواصل مع تجار وموزعي المعامل الطبية ومتخصصي المختبرات والمستخدمين النهائيين.