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تقنية بسيطة تكشف خطر الإصابة بـ الزهايمر قبل ظهوره بـ 20عامًا

الزهايمر
الزهايمر يؤثر على كبار السن
أ أ
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كشف باحثون في أستراليا عن تقنية بسيطة تتيح التعرف على أعراض خطر الإصابة بمرض الزهايمر قبل 20 عامًا من ظهور أعراضه المنهكة.اضافة اعلان
وتقوم التقنية على إجراء اختبار دم سريع وبسيط، وفقًا للباحثين الذين جمعوا بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو لتحليل البروتينات في الدم بحثًا عن "مؤشرات حيوية" تشير إلى هذا الاضطراب.

ثقوب نانوية

وهذه التقنية هي شريحة سيليكون رقيقة جدًا تحتوي على "ثقوب نانوية" - ثقوب صغيرة تسمح بدراسة البروتينات واحدًا تلو الآخر.
وتوضع كمية صغيرة من الدم على شريحة يتم إدخالها بعد ذلك في جهاز بحجم الهاتف لإجراء التحليل.
ويعد مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف، وعلى الرغم من عدم وجود علاج، فإن الكشف المبكر يتيح تحسين النتائج الصحية للمرضى.

فوائد الكشف المبكر


وأجرى الدراسة عالم الفيزياء البروفيسور باتريك كلوث وزملاؤه في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا.
وقال كلوث: "في الوقت الحالي، يتم تشخيص مرض الزهايمر في الغالب بناءً على أدلة التدهور العقلي، وفي هذه المرحلة يكون المرض قد ألحق أضرارًا جسيمة بالدماغ".
وأضاف: "الكشف المبكر، وهو أمر حيوي للعلاج الفعال، عادة ما ينطوي على إجراءات في المستشفى مكلفة مثل البزل القطني، ويمكن أن تكون مرهقة جسديًا وعقليًا للمرضى".
وأضاف: "من ناحية أخرى، تتطلب تقنيتنا عينة دم صغيرة فقط - ويمكن للمرضى الحصول على نتائجهم في الوقت الفعلي تقريبًا".
وتابع: "يمكن إجراء الاختبار السريع والبسيط من قبل الأطباء العامين والأطباء الآخرين، الأمر الذي من شأنه أن يلغي الحاجة لزيارة المستشفى ويكون مناسبًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الإقليمية والنائية".
قال المؤلف الأول للدراسة، شانكار دوت، إن التحذير المبكر من قابلية الإصابة بمرض الزهايمر يمكن أن يكون له فوائد كبيرة.
وأوضح: "إذا تمكن هذا الشخص من معرفة مستوى الخطورة لديه مبكرًا، فهذا يمنحه متسعًا من الوقت للبدء في إجراء تغييرات إيجابية في نمط حياته واعتماد استراتيجيات الدواء التي قد تساعد في إبطاء تطور المرض"، وفق صحيفة "إكسبريس".

إبرة في كومة قش

وفقًا لفريق الباحثين، فإن العثور على المؤشرات الحيوية البروتينية للتنكس العصبي المبكر ليس بالمهمة السهلة - وأقرب إلى البحث عن إبرة في كومة قش.
وقال دوت: "الدم سائل معقد يحتوي على أكثر من 10000 جزيء حيوي مختلف".
وأضاف: "من خلال استخدام تقنيات الترشيح المتقدمة وتسخير منصة النانو الخاصة بنا، جنبًا إلى جنب مع خوارزميات التعلم الآلي الذكية لدينا، قد نكون قادرين على تحديد حتى البروتينات الأكثر مراوغة".
ووفقًا لنتائج الفريق التي نشرت كاملة في مجلة "سمول ميثودز"، يمكن إتاحة تقنية الفحص الجديدة سريريًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

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