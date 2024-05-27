تفاصيل مدهشة.. هذا ما يحدث في جسمك بعد شرب أول فنجان من القهوة؟

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يعد مشروب القهوة الصباحي، هو الخيار المفضل لكثير من الناس، للحصول على الانتعاش الذهني طوال اليوم.

لكن هل تساءلت يومًا عما يحدث بالضبط داخل جسمك بعد شرب الفنجان الأول؟، هذا ما أجابت عنه صحيفة "ديلي ميل" مسلطة على ما يحدث في الجسم "دقيقة بدقيقة" بعد شرب القهوة الصباحية.





- خلال العشر دقائق الأولى



- بعد 20 دقيقة



- بعد 45 دقيقة



- بعد 60 دقيقة



- بعد 90 دقيقة



يبدأ مفعول القهوة بعد 10 دقائق فقط من أول رشفة.ووفقًا للدكتور دوان ميلور، من جمعية الحمية البريطانية، فإن هذا يعكس مدى سرعة امتصاص الكافيين في مجرى الدم عن طريق أجزاء من الجهاز الهضمي.وقال: "بعد شرب القهوة، سيبدأ الكافيين بالظهور في الدم بعد حوالي 10 دقائق. ويمكن امتصاص بعض الكافيين عن طريق الفم والمعدة، ولكن بكميات قليلة، حيث يحدث معظم الامتصاص في الجزء الأول من الأمعاء".ويشعر الأشخاص بزيادة الطاقة بمجرد امتصاص الكافيين الموجود في القهوة.ولكن الكافيين لا يوفر الطاقة في الواقع، فهو يمنع الجسم من التفاعل مع الأدينوزين، المادة الكيميائية الكامنة بداخلنا التي تجعلنا نشعر بالتعب، ما يجعلنا أكثر استيقاظًا بشكل طبيعي.كمية الكافيين الآمنة في اليوميوضح ميلور أن الكافيين الذي يحجب مستقبلات الأدينوزين في الجسم لا يعزز اليقظة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم خلال نصف ساعة من شرب القهوة، مع استمرار التأثير لمدة 4 ساعات تقريبًا.ويؤدي الكافيين إلى انقباض الأوعية الدموية، وبالتالي زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا من أن شرب أكثر من 4 فناجين قهوة يوميًا قد يزيد ضغط الدم على المدى الطويل.قال ميلور إن تأثيرات الكافيين على الجسم تبلغ ذروتها بعد 45 دقيقة.ويعمل التأثير المحفز للقهوة والزيادات في معدل ضربات القلب والإحساس بالطاقة، على تحسين التركيز والذاكرة.لكن شرب الكثير من القهوة قد يجعلك تشعر بالتوتر والقلق.وتقول إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن زهاء 400 ملج من الكافيين يوميا آمن للبالغين، أي ما يعادل 4 فناجين عادية، بحسب موقع "روسيا اليوم".بعد ظهور التأثير المحفز للكافيين، قد تلاحظ آثارا جانبية غير مرغوب فيها.ويقول ميلور، إنه بمجرد ظهور الكافيين في الدم، سيبدأ تأثيره المدرّ للبول.ويمنع الكافيين إنتاج الهرمون المضاد لإدرار البول، أو ADH، والذي يساعد عادة على تنظيم كمية الماء في الجسم، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. ويؤدي هذا إلى عدم إعادة امتصاص الكلى للماء ويزيد من كمية البول.ووجدت دراسة أجرتها كلية الرياضة والتمارين الرياضية بجامعة برمنجهام، عام 2014، أنه لا يوجد أي دليل على الجفاف مع تناول القهوة يوميا بشكل معتدل.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن شرب الكافيين باعتدال هو وسيلة جيدة للبقاء رطبا.كما أظهرت الدراسات أن القهوة يمكن أن تنشط تقلصات القولون والعضلات الداخلية.يختلف الوقت الذي يستغرقه استقلاب الكافيين من شخص لآخر. ولكن بالنسبة لمعظم الناس، تبدأ التأثيرات في التلاشي بعد ساعة أو ساعتين من أول رشفة قهوة، بالإضافة إلى التأثيرات المدرة للبول، وفقا للدكتور ميلور.وهذا يمكن أن يسبب مشاعر التعب والقلق وضعف التركيز.وأوضح ميلور: "بالنسبة لمعظم الناس، تنخفض كمية الكافيين إلى النصف تقريبا بعد 6 ساعات، حيث يتم استقلابه عن طريق الكبد. وعلى الرغم من أن التأثيرات قد تتلاشى بعد ساعة أو ساعتين، إلا أن الكافيين يظل بكميات كبيرة في الجسم".ويمكن للكافيين أن يظل في جسمك لمدة تصل إلى 12 ساعة، وفقًا للباحثين في مؤسسة النوم.ويوصي العديد من خبراء النوم بتجنبه قبل 8 ساعات على الأقل من وقت النوم.