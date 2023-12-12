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تفاصيل رجيم البيض المسلوق.. وهذا ما قاله الخبراء عنه!

تناول البيض
البيض المسلوق
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هل سمعت من قبل عن حمية البيض؟ 
برز الحديث عن النظام الغذائي لأول مرة في كتاب عام 2018 بعنوان "حمية البيض المسلوق: الطريقة السهلة والسريعة لفقدان الوزن!"، لـ ارييل تشاندلر.اضافة اعلان
بعد خمس سنوات من ذلك، عاد الحديث ليتجدد عن حمية البيض على نطاق واسع عبر تطبيق "تيك توك"، وكيف أنها تؤدي إلى خسارة الأشخاص أكثر من 11 كيلو من وزنهم في غضون أسبوعين فقط.

النظام الغذائي لرجيم البيض

ويتضمن النظام الغذائي، تتضمن وجبة الإفطار بيضتين على الأقل وقطعة واحدة من الفاكهة، مع إمكانية تضمين الخضروات أو البروتين منخفض الكربوهيدرات. 
ويتكون الغداء والعشاء من البيض أو البروتين الخالي من الدهون، بالإضافة إلى الخضروات منخفض الكربوهيدرات.  وقالت إيرين بالينسكي-وايد، اختصاصية التغذية المقيمة بنيويورك: "هذه نسخة من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومنخفض الكربوهيدرات من شأنه أن يعزز فقدان الوزن ولكنه لن يكون مستدامًا على المدى الطويل ولا يوفر لجسمك تغذية متوازنة".  
لكن هناك الكثير من الأطعمة التي يمنع اتباعها في رجيم البيض المسلوق، ومنها:
الحبوب- الخبز والمكرونة والكينوا والكسكس والشعير
منتجات الألبان- الحليب والجبن والزبادي
بطاطا
حبوب الذرة
البازلاء والفاصوليا والبقوليات الأخرى
الفواكه مثل الموز والأناناس والمانجو
المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصائر والشاي الحلو والمشروبات الرياضية
لكن قد يكون من الصعب اتباع رجيم البيض على المدى الطويل. وقالت بالينسكي-وايد: "هذه طريقة مقيدة وغير متوازنة لتناول الطعام، وقد تؤدي إلى نقص التغذية على المدى الطويل وليست مستدامة".
وعلى الرغم من ذلك، تحدث الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي عن نجاحه على المدى القصير معهم، مما أدى إلى إنقاص وزنهم بعض الشيء. 

فقدان الوزن

وقالت بالينسكي-وايد، إن متبعي الحمية الغذائية قد يشهدون بعض فقدان الوزن، نظرًا لأن حمية البيض منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات. 
وأوضحت أن "خسارة الوزن الأولية ستشمل فقدان الماء، مما يؤدي إلى نتائج "مثيرة"، ولكن ليس خسارة فعلية كبيرة للدهون في الجسم"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".
في حين أن البيض الغني بالفوائد يمكن أن يكون جزءًا صحيًا من نظام غذائي متكامل، فهو يوفر مستويات عالية من فيتامين أ، وفيتامين ب12، وفيتامين د، والريبوفلافين (فيتامين ب2)، والبيوتين (ب7)، والسيلينيوم، واليود.
على سبيل المثال لا الحصر- يحتوي أيضًا على كميات عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، الأمر الذي قد يكون موضع شك بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديهم. 
لذا، من المهم التحدث مع الطبيب قبل اتباع نظام غذائي غني بالبيض.

سلبيات رجيم البيض

مصدر القلق الأكبر، وفقًا لبالينسكي-وايد وخبراء آخرين - بالإضافة إلى الأشخاص الذين جربوه - هو أن النظام الغذائي قد يكون جيدًا لبضعة أسابيع، ولكنه غير مستدام على المدى الطويل.
بعد ذلك، سينتهي بك الأمر باستعادة الوزن الذي فقدته وأكثر، لأن الناس غالبًا ما يفرطون في تناول الطعام بعد اتباع نظام غذائي مقيد للغاية، كما تقول بالينسكي-وايد. 
النهج الأكثر ذكاءً هو التحدث إلى طبيب أو اختصاصي تغذية لمناقشة خطة النظام الغذائي الأكثر صحة وطويلة الأمد بالنسبة لك.

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