الجمعة، 03 جمادى الأولى 1445 ، 17 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تفاصيل حالة طبية نادرة.. امرأة برحمين تحمل طفلاً في كل منهما

الحمل المزدوج
حالة طبية نادرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أفادت تقارير طبية بأن امرأة من مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأمريكية وُلدت باختلاف طبي غريب جعلها تملك رحمين، وهي الآن تحمل جنينًا في كل منهما.اضافة اعلان


ازدواجية الرحم

وتعرف الحالة التي تعاني منها كيلسي هاتشر، وهي اختصاصية تدليك تبلغ من العمر 32 عامًا، باسم "ازدواجية الرحم" أو "الرحم المزدوجة"، وهو تشوه يجعل المرأة المصابة به تمتلك رحمين وعنقي رحم.
وأصبحت هاتشر، حاملاً في كلا الرحمين الآن في حالة نادرة للغاية لا تحدث سوى "مرة واحد من كل 50 مليونًا"، وفقًا لما صرحت به عبر حسابها على "إنستجرام"، ومن المنتظر أن يولد الأطفال بحلول عيد الميلاد.


تتكرر هذه الحالة في 0.3% من النساء

واكتشفت هاتشر أنها مصابة بـ "ازدواجية الرحم" عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. وتؤثر هذه الحالة على نحو 0.3% من النساء.
واكتشفت هاتشر الحمل المزدوج غير المتوقع بتوأم في شهر مايو، قائلة، عبر حسابها على "إنستجرام":  "لقد قيل لي دائمًا إنه إذا تمكنت من الحمل، فمن المحتمل أن أتعرض لمخاض مبكر أو إجهاض".
وقالت: "لدي 3 أطفال مع فترة حمل كاملة ووُلد اثنان من الثلاثة في الأسبوع 41 من الحمل .. وخلال هذا الفحص بالموجات فوق الصوتية لحملي الرابع المفاجئ، اكتشفنا أنني حامل بطفل في كل رحم".


ولادة الفتاتين في الوقت نفسه

وتأمل هاتشر في أن تلد بشكل طبيعي طفليها الذي كشفت أنهما فتاتين. ويمكن أن تولد الفتاتين في نفس الوقت أو بفارق ساعات أو أيام أو أسابيع؛ لأن كل جنين له رحم ومشيمة منفصلين. لذلك، قد لا تكون الانقباضات في كلا الرحمين متزامنة بالضرورة.


كيف حدث الحمل المزدوج؟

وتوضح شويتا باتيل، طبيبة أمراض النساء والتوليد التي تعتني بهاتشر في مركز النساء والرضع بجامعة ألاباما في برمنجهام، فرصة الحمل المزدوج هذه قائلة: "على الأغلب ما حدث هو أنها أباضت بشكل منفصل ونزلت بويضة واحدة في كل قناة فالوب.
وأضافت، أي نزلت على كل جانب من الرحم، ثم انتقلت الحيوانات المنوية إلى أعلى على كل رحم منفصل وحدث الإخصاب بشكل منفصل".


ما يحدث شيء نادر جدًا

وعند سؤالها عما إذا كانت الطفلتان توأم أم مجرد إخوة، أجابت الدكتورة باتيل: "أعتقد، من وجهة نظر طبية، أن هذا شيء نادر جدًا لدرجة أنه ليس لدينا طريقة أفضل لوصفه سوى الاستمرار في تسميتهما بالتوأم".
جدير بالذكر أن ازدواجية الرحم، وفقًا لمؤسسة "مايو كلينك" هي حالة نادرة تكون موجودة منذ الولادة لدى بعض النساء، ففي الجنين الأنثى، يبدأ الرحم في الظهور على شكل قناتين صغيرتين. وبنمو الجنين، تتحد القناتان عادة لتكوين عضو واحد أكبر مجوف، وهو الرحم.

اقرأ أيضا

الأكزيما
6:10 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

7 نصائح لعلاج الأكزيما خلال الشتاء

فيروس كورونا
5:12 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

3 مناطق في الجسم تظهر عليها أعراض كوفيد-19.. تعرف عليها

لقاح
3:02 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

لماذا يجب أن تحصل على لقاحي كوفيد والأنفلونزا في يوم واحد؟

الملح
2:32 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

دراسة حديثة تكشف ما يحدث للجسم إذا تم تقليل استخدام الملح يوميا

اقرأ أيضا

رغم فوائدها.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

اكتشاف دواء فعال للتخسيس.. وهذا تأثيره على الكبد

لهذا السبب.. انخفاض أعداد الحيوانات المنوية البشرية بالعالم!

الأعراض المبكرة لسرطان عنق الرحم التي يصعب اكتشافها.. تعرفي عليها

تلمسها كل يوم.. هذه الأشياء مصدر للأمراض الخطرة أسوا من المراحيض والقمامة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

السكري
1:44 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

أهم 8 أسباب تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
12:49 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

أبرز أعراض متحورات فيروس كورونا الجديدة.. تعرف عليها

أطعمة
12:29 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

لمن يجوعون في وقت متأخر من الليل.. إليك قائمة بأفضل الوجبات الصحية

الضحك
10:12 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

ومن الضحك ما قتل.. من انفجار تمدد الأوعية الدموية إلى الاختناق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
6:11 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. ضوابط العمل خارج الدوام الرسمي وأول قطار هيدروجيني بالمملكة

المواضفات السعودية
5:07 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. اللائحة الفنية للأجهزة المعدّة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار (تفاصيل)

مجلس الوزراء
4:07 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. مجلس الوزراء يحدد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين

الدعم السكني سكني
3:37 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر

الشيخ السديس
2:03 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا وثباتًا واستبشروا بنصر من الله قريب

الشيخ السديس
1:36 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: التوحيد والإخلاص في العمل من أعظم أسباب النصر (فيديو)