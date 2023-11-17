تفاصيل حالة طبية نادرة.. امرأة برحمين تحمل طفلاً في كل منهما

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أفادت تقارير طبية بأن امرأة من مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأمريكية وُلدت باختلاف طبي غريب جعلها تملك رحمين، وهي الآن تحمل جنينًا في كل منهما. اضافة اعلان





ازدواجية الرحم





تتكرر هذه الحالة في 0.3% من النساء





ولادة الفتاتين في الوقت نفسه





كيف حدث الحمل المزدوج؟





ما يحدث شيء نادر جدًا



وتعرف الحالة التي تعاني منها كيلسي هاتشر، وهي اختصاصية تدليك تبلغ من العمر 32 عامًا، باسم "ازدواجية الرحم" أو "الرحم المزدوجة"، وهو تشوه يجعل المرأة المصابة به تمتلك رحمين وعنقي رحم.وأصبحت هاتشر، حاملاً في كلا الرحمين الآن في حالة نادرة للغاية لا تحدث سوى "مرة واحد من كل 50 مليونًا"، وفقًا لما صرحت به عبر حسابها على "إنستجرام"، ومن المنتظر أن يولد الأطفال بحلول عيد الميلاد.واكتشفت هاتشر أنها مصابة بـ "ازدواجية الرحم" عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. وتؤثر هذه الحالة على نحو 0.3% من النساء.واكتشفت هاتشر الحمل المزدوج غير المتوقع بتوأم في شهر مايو، قائلة، عبر حسابها على "إنستجرام": "لقد قيل لي دائمًا إنه إذا تمكنت من الحمل، فمن المحتمل أن أتعرض لمخاض مبكر أو إجهاض".وقالت: "لدي 3 أطفال مع فترة حمل كاملة ووُلد اثنان من الثلاثة في الأسبوع 41 من الحمل .. وخلال هذا الفحص بالموجات فوق الصوتية لحملي الرابع المفاجئ، اكتشفنا أنني حامل بطفل في كل رحم".وتأمل هاتشر في أن تلد بشكل طبيعي طفليها الذي كشفت أنهما فتاتين. ويمكن أن تولد الفتاتين في نفس الوقت أو بفارق ساعات أو أيام أو أسابيع؛ لأن كل جنين له رحم ومشيمة منفصلين. لذلك، قد لا تكون الانقباضات في كلا الرحمين متزامنة بالضرورة.وتوضح شويتا باتيل، طبيبة أمراض النساء والتوليد التي تعتني بهاتشر في مركز النساء والرضع بجامعة ألاباما في برمنجهام، فرصة الحمل المزدوج هذه قائلة: "على الأغلب ما حدث هو أنها أباضت بشكل منفصل ونزلت بويضة واحدة في كل قناة فالوب.وأضافت، أي نزلت على كل جانب من الرحم، ثم انتقلت الحيوانات المنوية إلى أعلى على كل رحم منفصل وحدث الإخصاب بشكل منفصل".وعند سؤالها عما إذا كانت الطفلتان توأم أم مجرد إخوة، أجابت الدكتورة باتيل: "أعتقد، من وجهة نظر طبية، أن هذا شيء نادر جدًا لدرجة أنه ليس لدينا طريقة أفضل لوصفه سوى الاستمرار في تسميتهما بالتوأم".جدير بالذكر أن ازدواجية الرحم، وفقًا لمؤسسة "مايو كلينك" هي حالة نادرة تكون موجودة منذ الولادة لدى بعض النساء، ففي الجنين الأنثى، يبدأ الرحم في الظهور على شكل قناتين صغيرتين. وبنمو الجنين، تتحد القناتان عادة لتكوين عضو واحد أكبر مجوف، وهو الرحم.