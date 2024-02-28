تفاحة في اليوم تُبعدك عن الطبيب.. هل لها أصل طبي؟

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يشتهر التفاح بفوائده الصحية، إلى الحد أن هناك مقولة شهيرة تقول: "تفاحة في اليوم تبعدك عن الطبيب".





5 فوائد صحية لتناول التفاح



المواد الكيميائية النباتية



100 مليون بكتيريا في التفاحة الواحدة



وكشف الدكتور ويل بولسيويتز، طبيب أمراض الجهاز الهضمي عبر تطبييق "إنستجرام" عن خمس فوائد صحية لتناول التفاح.وأشار إلى أن التفاح مصدر كبير للألياف، حيث تحتوي التفاحة متوسطة الحجم على حوالي 4.4 جرام من الألياف.علاوة على ذلك، يحتوي التفاح على كمية "مجنونة" من المواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات نباتية يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، وفقًا لمركز إم دي أندرسون للسرطان.وقال الدكتور بولسيويتز "بالنسبة لجميع محبي كيرسيتين-3-جلوكوزيد، نعم، ستجده في تفاحتك!"، موضحًا أن المواد الكيميائية النباتية لها خصائص علاجية تساعد على الحماية من بعض الأمراض والسرطانات.وأشار إلى أن التفاح يعد أيضًا مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك، لافتًا إلى أن النباتات، مثل البشر، تحتوي أيضًا على ميكروبيوم. يساعد الميكروبيوم الموجود في التفاحة على النمو من زهرة صغيرة إلى ثمرة كاملة النمو.وتابع شارحًا: "انظر، كل أشكال الحياة على هذا الكوكب إما تحتوي على ميكروبيوم أو هي جزء من ميكروبيوم شخص ما. إنه جزء من كيف أن عالمنا بأكمله لا ينفصل ويترابط".وأضاف الدكتور بولسيويتز، أن تفاحة واحدة تحمل حوالي 100 مليون بكتيريا، و"يعتقد العلماء أن الميكروبات الموجودة في طعامنا تتفاعل مع الميكروبات الموجودة في أمعائنا - مثل لم شمل أفراد الأسرة المنفصلين".وأوضح أن كل نوع من أنواع التفاح له صفاته الفريدة، ولكن الألياف والمواد الكيميائية النباتية والميكروبات كلها تسهم في صحة الإنسان بشكل عام.وحتى مع كل الفوائد التي ذكرها الدكتور بولسيويتز، هل يمكن للتفاح أن يبقيك بعيدًا عن الطبيب؟قالت لورين ماناكر، اختصاصية التغذية، لموقع (Well+Good): "إن النظام الغذائي المتوازن وخيارات نمط الحياة الصحي هي مكونات حاسمة للحفاظ على الصحة العامة. ومع ذلك، فمن العدل اعتبار التفاح عنصرًا مفيدًا لنظام الرعاية الصحية الوقائية".وتوصي جمعية القلب الأمريكية بأربع إلى خمس حصص من الفواكه والخضراوات يوميًا.