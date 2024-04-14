تغيير بسيط يُخفّض ضغط الدم بشكل كبير

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كشفت دراسة جديدة عن طريقة لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وتتمثل في تقليص وقت الجلوس اليومي 30 دقيقة فقط.

وخلصت بعض الدراسات إلى أن "الحركات البسيطة" على مدار اليوم يمكن أن تعوض الآثار السيئة للجلوس طوال اليوم.

في حين أفاد البعض أن 22 دقيقة فقط من التمارين اليومية يمكن أن تكون المفتاح لتحقيق التوازن بين آثار الجلوس لفترات طويلة.

وخلال الدراسة التي نشرت في شبكة "جاما"، راقب الباحثون 283 من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 89 عامًا والذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة التدخل والسيطرة.

وحضرت المجموعة الضابطة 10 جلسات مع مدرب صحي لتحديد أهداف لحياة أكثر صحة تستبعد ممارسة الرياضة أو العادات المستقرة.

في الوقت نفسه، حضر أعضاء المجموعة الأخرى، 10 جلسات من التدريب الصحي، وحددوا أهدافًا لتقليل الجلوس، وحصلوا على مكتب واقٍ وجهاز تتبع للياقة البدنية يذكرهم بأخذ فترات راحة أثناء الجلوس لفترات طويلة.





أساليب التدخل في الجلوس



الاختلاف في ضغط الدم



ووجد فريق البحث أن أساليب التدخل في الجلوس كانت "فعالة في تقليل وقت الجلوس بأكثر من نصف ساعة يوميًا"، وزيادة الوقت في الوقوف خلال 6 أشهر من المراقبة.في المتوسط، خفضت مجموعة التدخل الوقت اليومي الذي تقضيه في الجلوس بنحو 32 دقيقة، في حين لم تشهد المجموعة الضابطة أي تغييرات في مقدار الجلوس، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".ومع ذلك، لم تحقق النتائج أهداف الباحثين المتمثلة في تقليل الجلوس لمدة ساعتين يوميًا، على الرغم من أن النتيجة الثانوية - وهي انخفاض ضغط الدم لدى مجموعة التدخل - تشير إلى أنه حتى التغييرات الصغيرة في العادات يمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.وكتب مؤلفو الدراسة، أن الباحثين أرجعوا الاختلاف الملحوظ في ضغط الدم إلى "المشاركين المعرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذين يهدفون إلى تقليل وقت الجلوس وكذلك تقليل الجلوس لفترات طويلة".واقترحوا أنه في المجموعات السكانية الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنتائج الصحية ذات الصلة، كانت "التغييرات الصغيرة في أنماط الجلوس كافية لتحسين" ضغط الدم لديهم.