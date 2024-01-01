تغريم الموظفين الذين يعانون من السمنة في هذا البلد

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دعا تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة في المملكة المتحدة إلى فرض غرامات على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. اضافة اعلان





قياسات الخصر



قياس خصر الأطفال الصغار



قياس خصر العمال في اليابان



قانون ميتابو



الحد من معدلات السمنة



وقال لصحيفة "التليجراف": "(من) الصواب تمامًا الحث على أخذ قياسات الخصر سنويًا منذ وقت ذهاب الطفل إلى المدرسة لأول مرة".وأشار تعليق فراي إلى توجيهات نشرها المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية (نيس) في أبريل، التي حثت جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وما فوق على إجراء قياسات الخصر للتأكد من أن حجمه أقل من نصف طولهم.وفي مقال له، حذر فراي من اتجاه "مثير للقلق" يشير إلى أن أحجام الخصر لدى النساء زادت بمقدار ثلاث بوصات منذ التسعينيات.وقال: "إن الأرقام الخاصة بالرجال والنساء على حد سواء مثيرة للقلق - فالكثير منا يأكل كما لو كان عيد الميلاد كل يوم"، معترفًا بأن البدء في قياس الأطفال الصغار يمكن أن يساعد في مراقبة العدد للمساعدة في منع حدوث ذلك. عدد كبير من الأمراض المرتبطة بوجود الكثير من الدهون الحشوية (العميقة أو الداخلية)، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكلى".لكن الحل - باتباع النموذج الذي طبقته اليابان، التي تسجل معدل سمنة أقل بكثير (4.97%) مقارنة بالأمريكيين (36.47%) والبريطانيين (27.88%)، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للسمنة - سوف يتطلب المزيد من الجهد. التدابير التي ينظر إليها البعض على أنها متطرفة.وقال رئيس المنتدى الوطني للسمنة في المملكة المتحدة، إن "بريطانيا يمكن أن تتعلم من دول أخرى مثل اليابان، التي تصر على قياس خصور العمال، بموجب قانون ميتابو، مع فرض غرامات على أصحاب العمل إذا كان القياس مرتفعًا للغاية"."قانون ميتابو"، الذي سمي على اسم "متلازمة التمثيل الغذائي" التي تتضمن مجموعة من الأمراض المرتبطة بالوزن ــ ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، وزيادة الدهون في البطن، وضعف الاستجابة الخلوية لهرمون الأنسولين، وما إلى ذلك ــ يهدف إلى منع الحالات الأكثر خطورة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية التي يمكن أن تحدث في وقت لاحق من الحياة.وجاء في القانون، بحسب صحيفة "فلوريدا تايمز يونيون": "إذا كنت تعاني من متلازمة التمثيل الغذائي أو أي من مكونات متلازمة التمثيل الغذائي، فإن التغييرات العدوانية في نمط الحياة يمكن أن تؤخر أو حتى تمنع تطور مشاكل صحية خطيرة".وينص القانون على أن يقوم صاحب العمل بقياس محيط خصر جميع الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و74 عاما سنويًا وأن يتلقوا التوجيه إذا لم يفقدوا الوزن بعد ثلاثة أشهر، ولكن على الرغم من الشائعات، لا يمكن تغريم المواطنين اليابانيين أنفسهم أو سجنهم بسبب زيادة الوزن.وتراجعت الجهود المبذولة للحد من معدلات السمنة في الدول الغربية مع استمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، بما في ذلك بين الأطفال.ووفقًا لمكتبة مجلس العموم في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، كان 10.1% من الأطفال البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 4-5 سنوات يعانون من السمنة المفرطة في الفترة 2021-2022، وكان ما يقرب من ربع (23.4%) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10-11 عامًا يعانون من السمنة المفرطة.