تعرف فوائد الرمان.. لكن ماذا عن أضراره؟

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يشتهر الرمان بفوائده الصحية لكونه غنيًا بالعديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية.
فوائد الرمان للصحةفهو يعزز عمل عضلة القلب، ويحسن تركيب الدم، ويساعد على زيادة الهيموجلوبين.
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ومن المفيد للصحة تناول عصير الرمان عند وجود التهابات في الجسم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة، مثل مركبات الفلافونويد و فيتامينات سي وك وإي.
كما أنه يساعد على مكافحة العدوى ويكبح نمو الميكروبات التي تساهم في تطور التهابات اللثة.
وتدعم الألياف الغذائية الموجودة في عصير الرمان توازن ميكروبيوم الأمعاء.
أما فيتامين سي فيساعد على إنتاج الكولاجين الضروري للجلد والعظام وجدران الأوعية الدموية.
فوائد عصير الرمان للرجال والنساء كما أن عصير الرمان مفيد لصحة الجهاز البولي التناسلي الذكوري، أما بالنسبة للنساء فيساعد على تحسين عمل المبايض، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
ووفقا لخبراء التغذية، فإن عصير الرمان مفيد جدًا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والأنثوسيانين، ويساعد على استعادة القوة ويعزز المناعة.
أضرار الرمانمع كل هذا من الأفضل عدم الإفراط في تناول عصير الرمان في الحالات التالية:
إذا كان الشخص يعاني من البواسير
الإمساك المتكرر
والتهاب البنكرياس
التهاب المعدة
قرحة الغشاء المخاطي في المعدة
إذا كانت لديه ردود فعل تحسسية.