الجمعة، 16 جمادى الثانية 1445 ، 29 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف فوائد الرمان.. لكن ماذا عن أضراره؟

عصير الرمان يساعد في التخلص من فقر الدم
ينصح بالتوقف عن تناول الرمان في بعض الحالات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


يشتهر الرمان بفوائده الصحية لكونه غنيًا بالعديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية.

فوائد الرمان للصحةاضافة اعلان

فهو يعزز عمل عضلة القلب، ويحسن تركيب الدم، ويساعد على زيادة الهيموجلوبين.
ومن المفيد للصحة تناول عصير الرمان عند وجود التهابات في الجسم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة، مثل مركبات الفلافونويد و فيتامينات سي وك وإي.
كما أنه يساعد على مكافحة العدوى ويكبح نمو الميكروبات التي تساهم في تطور التهابات اللثة.
وتدعم الألياف الغذائية الموجودة في عصير الرمان توازن ميكروبيوم الأمعاء.
أما فيتامين سي فيساعد على إنتاج الكولاجين الضروري للجلد والعظام وجدران الأوعية الدموية. 

فوائد عصير الرمان للرجال والنساء 

كما أن عصير الرمان مفيد لصحة الجهاز البولي التناسلي الذكوري، أما بالنسبة للنساء فيساعد على تحسين عمل المبايض، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
ووفقا لخبراء التغذية، فإن عصير الرمان مفيد جدًا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والأنثوسيانين، ويساعد على استعادة القوة ويعزز المناعة.

أضرار الرمان

مع كل هذا من الأفضل عدم الإفراط في تناول عصير الرمان في الحالات التالية:
إذا كان الشخص يعاني من البواسير 
الإمساك المتكرر
والتهاب البنكرياس
التهاب المعدة 
قرحة الغشاء المخاطي في المعدة
إذا كانت لديه ردود فعل تحسسية.

اقرأ أيضا

بشرى لمرضى التهاب المثانة المزمن.. والسر في المشيمة!

دراسة: كريمات البشرة تسبب هشاشة العظام

3 علامات تنذر بخطر الإصابة بمرض السكري

تحذير طبي: الحصبة يمكن أن تتسلل إلى أدمغة الأطفال وتقتلهم بعد سنوات

مخاوف من وباء جديد.. أخطر 4 تهديدات صحية يحذر منها الخبراء في 2024

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الطفل - درجة الحرارة - التهاب اللوز - سخنيه
10:46 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

نتائج مذهلة للقاح الفيروس المخلوي عند الأطفال

نزيف الأنف عند الأطفال
6:12 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

نزيف الأنف عند الأطفال.. الأسباب والأعراض والعلاج

درجة حرارة الجسم الطبيعية
5:32 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

مفاجأة.. درجة حرارة الجسم "الطبيعية" ليست 37.. فكم تكون؟

أوضاع النوم الخطيرة
5:02 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

طبيب يحذر من وضعيتين للنوم هما الأكثر ضررًا بالجسم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
7:08 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من "قوى" بخصوص توثيق البيانات في شهر يناير

منصة قوى
6:03 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. "قوى" توضح حقيقة وجود مشكلة في المنصة حاليًا

العالم فى اسبوع
5:46 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. التأمين على عقود العمالة المنزلية والمبالغ المسموح بها للسفر من المطارات

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
5:32 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

"الزكاة" تصدر الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

الدعم السكني سكني
5:04 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من "سكني" حول تعثر صرف بعض الدفعات وكيفية التغلب عليها

وزارة الخارجية
4:44 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

تنويه من سفارة المملكة في موسكو للمواطنين