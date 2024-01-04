تعرف فائدة الفستق.. لكن ماذا عن أضراره؟

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يشتهر الفستق بفوائده التي دفعت الخبراء إلى التوصية بتناوله ضمن الخيارات الغذائية الصحية.





فائدة الفستق اضافة اعلان



السيلينيوم مفيد للمناعة



كيف يتم استخدام الفستق في الطب؟



استخدام الفستق في صناعة الحلويات



أضرار الفستق



وتكمن فائدة الفستق في احتوائه على السيلينيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك وفيتامينات مجموعة ب.وتقول الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا خبيرة التغذية الروسية: "أحد أهم الفيتامينات هو فيتامين ب7 (بيوتين) الذي يساعد على امتصاص البروتين وحرق الدهون. أي هو مفتاح عملية التمثيل الغذائي".وأضافت: "وعند نقصه يعاني الشعر والأظافر والجلد وتظهر الكآبة، وقد يرتفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".والسيلينيوم الموجود في الفستق بنسبة عالية، يحفز منظومة المناعة وعند تعرض الجسم لتأثير أملاح المعادن الثقيلة يمنع تسممه.كما أن زيت الفستق يساعد على التخلص من البقع والنمش ويجعل البشرة ناعمة.وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على اللوتين المضاد للأكسدة ومحسن البصر وهو بمثابة فلتر للضوء يحمي شبكية العين من التدمير.أما البوتاسيوم والمغنيسيوم فيقويان الأوعية الدموية ويساعدان على تنظيم ضربات القلب.وللحصول على فائدة تامة من الفستق لا ينصح بتناول أكثر من 15حبة منه في اليوم للبالغين و7 للأطفال.في كثير من الأحيان تحتوي أوراق شجرة الفستق على نمو تسببه حشرة المن. تحتوي هذه الزوائد على مادة التانين.وهي مادة "دباغية" تخفف التهاب الأغشية المخاطية. والتانين هو جزء من المطهرات وأدوية التئام الجروح وعلاجات التهاب الفم وأمراض اللثة. كما يستخدم مغلي الفستق في الطب الشعبي لعلاج الإرهاق وفقر الدم.ويستخدم الفستق في صناعة الحلويات والآيس كريم والفطائر ويمزج مع الشوكولاتة والعسل والبسكويت. ويتوافق الفستق بشكل جيد مع المأكولات البحرية واللحوم.الفستق، مثل بقية المكسرات، يمكن أن يسبب الحساسية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على سعرات حرارية عالية (تحتوي 100 جرام منه على حوالي 550- 560 سعرة حرارية) أي أقل من الجوز (650) أو اللوز (610) أو البندق (حوالي 630).وتقول رازوموفسكايا: "لزيادة مدة صلاحية الفستق يتم تمليحه. لا حرج في ذلك، بيد أن محتوى السعرات الحرارية في الفستق يزداد، لذلك يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم والتورم. إذا كان الشخص يتبع نظاما غذائيا محددا، فمن الأفضل له الحد من المكسرات المملحة".