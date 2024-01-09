تعرف على نصيبك من 22.3 مليار ريال حجم الإنفاق على الخدمات الصحية

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أنفق المستهلكون في المملكة، على المنتجات الصحية والخدمات الطبية نحو 22.3 مليار ريال خلال عام 2023، بارتفاع قدره 1.4%.





حجم الإنفاق على المنتجات الصحية في 2023م



نصيب كل أسرة من الإنفاق على الخدمات الطبية



189 مليار ريال حجم الإنفاق العام على الصحة في المملكة



ارتفاع حجم سوق العناية بالبشرة 6.3%



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وشمل الإنفاق المنتجات الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات والعيادات الخارجية وأيضًا الخدمات الصحية في المراكز الصحية المدرسية والجامعية.وبلغ نصيب الفرد من إنفاق المستهلك على المنتجات الصحية والخدمات الطبية نحو 603 ريالات تقريبًا خلال العام الماضي، ونحو 604 ريالات خلال 2022، استنادًا إلى بيانات يورومونيتور إنترناشيونال.ووصل نصيب الإنفاق لكل أسرة على المنتجات الصحية والخدمات الطبية نحو 3340 ريالاً لعام 2023 ونحو 3346 ريالاً خلال 2022.ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه الإنفاق العام على الرعاية الصحية في المملكة خلال 2023 نحو 189 مليار ريال، بارتفاع نحو 37 في المئة، مقارنة بنحو 138 مليار ريال لعام 2022.وارتفع حجم إجمالي سوق الأدوية والمكملات الطبية 6 في المائة ليبلغ 36.5 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ 34.5 مليار ريال لعام 2022.ويشمل ذلك فئات الأدوية والمنتجات الصحية بما فيها أدوية الجلدية والجهاز التنفسي ومنتجات صحة ونظافة الجلد ومستحضرات العناية بالبشرة ومنتجات العناية بالفم وغيرها.وارتفع حجم سوق مستحضرات العناية بالبشرة 6.3 في المئة إلى 252 مليون ريال لعام 2023، مقارنة بنحو 237 مليون ريال خلال 2022.