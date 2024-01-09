الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على نصيبك من 22.3 مليار ريال حجم الإنفاق على الخدمات الصحية

الخدمات الصحية1
الخدمات الصحية والطبية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أنفق المستهلكون في المملكة، على المنتجات الصحية والخدمات الطبية نحو 22.3 مليار ريال خلال عام 2023، بارتفاع قدره 1.4%.

حجم الإنفاق على المنتجات الصحية في 2023م

وشمل الإنفاق المنتجات الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات والعيادات الخارجية وأيضًا الخدمات الصحية في المراكز الصحية المدرسية والجامعية.
وبلغ نصيب الفرد من إنفاق المستهلك على المنتجات الصحية والخدمات الطبية نحو 603 ريالات تقريبًا خلال العام الماضي، ونحو 604 ريالات خلال 2022، استنادًا إلى بيانات يورومونيتور إنترناشيونال.

نصيب كل أسرة من الإنفاق على الخدمات الطبية

ووصل نصيب الإنفاق لكل أسرة على المنتجات الصحية والخدمات الطبية نحو 3340 ريالاً لعام 2023 ونحو 3346 ريالاً خلال 2022.

189 مليار ريال حجم الإنفاق العام على الصحة في المملكة

ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه الإنفاق العام على الرعاية الصحية في المملكة خلال 2023 نحو 189 مليار ريال، بارتفاع نحو 37 في المئة، مقارنة بنحو 138 مليار ريال لعام 2022.
وارتفع حجم إجمالي سوق الأدوية والمكملات الطبية 6 في المائة ليبلغ 36.5 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ 34.5 مليار ريال لعام 2022.

ارتفاع حجم سوق العناية بالبشرة 6.3%

ويشمل ذلك فئات الأدوية والمنتجات الصحية بما فيها أدوية الجلدية والجهاز التنفسي ومنتجات صحة ونظافة الجلد ومستحضرات العناية بالبشرة ومنتجات العناية بالفم وغيرها.
وارتفع حجم سوق مستحضرات العناية بالبشرة 6.3 في المئة إلى 252 مليون ريال لعام 2023، مقارنة بنحو 237 مليون ريال خلال 2022.

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

استشاري يوضح أعراض اضطراب الغدة الدرقية

الغذاء والدواء تعتمد أول علاج جيني لفقر الدم المنجلي والثلاسيميا

6 أشياء.. عواقب وخيمة لكتم الغازات في البطن!

3 أعراض غير معروفة لسرطان الكلى.. احذر تجاهلها

عاجل.. توضيح من "الغذاء والدواء"حول منتجات الجبن السائل وعلاقتها بالسرطان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الخرف - الشيخوخة - مسن - كبار السن
12:17 م الإثنين، 08 يناير 2024

أفضل علاج طبيعي للتمتع بصحة أفضل وعمر أطول

ضغط الدم
11:30 ص الإثنين، 08 يناير 2024

إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم.. فزوجتك تعاني منه أيضًا!

الكوليسترول
11:04 ص الإثنين، 08 يناير 2024

4 علامات في الجسم تكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول

الأظافر
10:37 ص الإثنين، 08 يناير 2024

كيف تكتشف وجود مرض في القلب من خلال أصابعك؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
8:19 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

"قوى" تُمكّن المستثمرين من شطب منشآتهم إلكترونيًا.. واسترداد أرصدتهم

حساب المواطن - ريال
8:13 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

قبل يوم من إيداع الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته البنكية

أمطار وسيول
7:18 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توقعات "الأرصاد": سماء غائمة وأمطار على تبوك والشمالية وهذه المناطق

أمطار المملكة
6:46 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين قبل مغادرة المنزل.. أمطار على 6 مناطق

-الجوازات ..
5:55 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

توضيح عاجل من الجوازات بشأن السفر لقطر بالهوية الوطنية لمشاهدة كأس آسيا 2023

حساب المواطن
4:53 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: خطوات تعديل بيانات الدخل قبل يوم من دفعة يناير 2024