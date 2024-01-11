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تعرف على فوائد استخدام الصبار لالتهابات اللثة

الصبار
الصبار يشتهر بفوائده الصحية
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يشتهر الصبار باستخداماته الطبية على نطاق واسع، فهو يدخل في مكونات مستحضرات التجميل، مثل الكريمات والمراهم والأقنعة.
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فوائد الصبار 

ووفقًا للطبيب الروسي، الدكتور سيرجي أجابكين، فإن الصبار نبات معمر عصاري، له أوراق متفرعة ودائمة الخضرة. 
وعلى الرغم من أن نبات الصبار موجود داخل الكثير من البيوت، إلا أن الكثيرين لا يعرفون خصائصه المفيدة.
فعلاوة على استخدام عصير الصبار في إنتاج مستحضرات التجميل المختلفة، يمكن استخدامه كغسول للفم لعلاج التهابات اللثة.

الخصائص العلاجية للصبار

وأشار الطبيب إلى أن لنبات الصبار عدد كبير من الخصائص العلاجية. فمثلاً في العصور القديمة، كان عصير الصبار المكثف مادة خام دوائية قيمة، استخدمت على نطاق واسع ضد مجموعة متنوعة من الأمراض، حيث كان يخلط بنسب متساوية مع الماء، ويضاف للخليط بضع قطرات من النعناع لتحسين مذاقه، ويستخدم الخليط في علاج التهاب اللثة.
أما الآن يوصي الباحثون بإضافة ملعقة صغيرة من منقوع الكعبر الكحولي الذي له تأثير إضافي مضاد للجراثيم واستخدامه كغسول للفم لعلاج التهابات اللثة وأمراض الأسنان الأخرى.

عصير الصبار يحفز تجدد الأنسجة

وبالإضافة إلى ذلك يحفز عصير الصبار تجدد الأنسجة، ويسرع عملية الشفاء والتئام الجروح. وللكعبر تأثير مضاد للجراثيم، وللنعناع تأثير منعش. وهذا المزيج يساعد على شفاء اللثة "المرتخية" بسرعة كبيرة، خاصة عندما تنزف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

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