تعرف على عدد ثمرات اليوسفي المسموح بتناولها يوميًا

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يشتهر اليوسفي كأحد فواكه فصل الشتاء المعروفة بفوائده لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين مناعة الجسم.

كما تلعب مضادات الأكسدة دورا في الوقاية من الكثير من الأمراض، وتعزيز نمو خلايا الجسم. اضافة اعلان





عدد ثمرات اليوسفي المسموح بها يوميا



3 حصص من الخضار وحصتين من الفاكهة يوميًا



أعراض ما بعد تناول اليوسفي



وأوضحت الدكتورة يانا كاراتايفا أخصائية أمراض الباطنية، أن عدد ثمرات اليوسفي التي يمكنه تناولها في اليوم يعتمد على مدى حساسية الشخص ويحدد بناء على التجربة الشخصية.وأضافت لصحيفة "جازيتا رو": لا يوجد في الطب معيار استهلاك كمي صارم لأي نوع من أنواع الفاكهة. ولكن هناك توصيات بشأن استهلاك الألياف بشكل عام. فمثلا يوصى بتناول ما لا يقل عن 400 جرام من الفواكه والخضروات أو 5- 6 حصص يوميًا".ووفقًا لها، "وتحدد بعض الإرشادات الغذائية الوطنية بتناول 3 حصص من الخضار وحصتين من الفاكهة يوميًا. بالطبع، يسعى الإنسان لجعل نظامه الغذائي متنوعا قدر الإمكان. لذلك فإن الانحراف عن التوصيات، خاصة على المدى القصير، لن يسبب ضررا خطيرا للصحة. أي يمكن للشخص تغطية المعيار كما يحلو لك، حتى إذا تناول كل الـ 400 جرام الموصى بها من اليوسفي".وعند الأخذ في الاعتبار الخصائص الصحية الشخصية، سيكون لكل فرد "قاعدته" الخاصة به - وفق قولها.ويمكن لشخص ما أن يأكل ست حبات في المرة الواحدة، بينما يمكن أن يسبب تناول نصف حبة اليوسفي الازعاج لشخص آخر، بحسب موقع "روسيا اليوم".وأشارت أخصائية أمراض الباطنية إلى أنه "يمكن أن تظهر بعد تناول اليوسفي، وبقية أنواع الحمضيات، أعراض مزعجة (حرقة، آلام في البطن، الانتفاخ) أو رد فعل تحسسي زائف على شكل طفح جلدي وحكة جلدية. وكلاهما يعتمد في أغلب الأحيان على الجرعة ولا يحملان عواقب صحية خطيرة".وأردفت: "لذلك إذا كان لدى الشخص قدرة تحمل جيدة لهذه الفاكهة، يمكنه تناولها والاستمتاع بها. ولكن إذا لاحظ وجود صلة بين الأعراض واستهلاك اليوسفي، فعليه استبعادها فورا من نظامه الغذائي، أو إيجاد الكمية المثالية له".