تعرف على طريقة المشي التي تحميك من خطر الإصابة بالسكري

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كشفت طبيبة، عن نشاط بسيط يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 39 بالمئة.

وشددت الدكتورة ميريام ستوبارد، على أهمية هذا الأمر، لأن مرض السكري يصيب 537 مليون شخص، ولا يظهر أي علامات على التباطؤ. اضافة اعلان





مضاعفات مرض السكري



متوسط سرعة المشي في الساعة



المشي السريع



ومما يثير القلق، أن مرض السكري يمكن أن يؤدي كل في كثير من الأحيان إلى مضاعفات تتراوح من العمى إلى الأزمات القلبية، مما يجعل تقليل خطر الإصابة به أمرًا بالغ الأهمية.ونظرت دراسة، أجراها باحثون من جامعة إمبريال كوليدج لندن وجامعة العلوم الطبية في إيران وكلية جامعة أوسلو الجديدة في النرويج، في 500 و8 آلاف و121 مريضًا من أنحاء بريطانيا واليابان والولايات المتحدة لتحديد مدى سرعة المشي.وكتبت الدكتورة ستوبارد في صحيفة "ميرور": "الخبر السار هو أن لدينا دراسة عالمية تظهر أن المشي السريع والمشي السريع هو الوصفة الطبية لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".وأضافت: "للحصول على هذه الميزة، عليك المشي بسرعة أكبر من 3 كم/ساعة".وأوضحت أن "الأشخاص الذين يسيرون بسرعة أكبر من (6 كم / ساعة) يقللون من مخاطرهم بنسبة 39 بالمئة. ولكن حتى المشي بسرعة أقل من 3 كم/ساعة يقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15 بالمئة، بغض النظر عن الوقت الذي تقضيه في المشي".وأشارت إلى أن "المشي السريع إلى حد ما بين 5 كم/ ساعة و6 كم/ ساعة سيقلل من المخاطر بنسبة 24 بالمئة. وتشير النتائج إلى أنه كلما زادت سرعة المشي، قل خطر الإصابة بمرض السكري".وأوضحت الطبيبة، أنه "كلما زاد التركيز على السرعة، كلما زادت احتمالية أن تكون أكثر لياقة، مع كتلة عضلية أكبر وصحة عامة أفضل. في الواقع، المشي بسرعة تزيد عن 6 كم/ساعة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة هائلة تصل إلى 39 بالمئة".ورحب نيل جيبسون، من مؤسسة مرض السكري ببريطانيا، بنتائج الدراسة. وقال: "إن ممارسة النشاط البدني، والذي يمكن أن يشمل المشي السريع، يمكن أن يساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع الثاني وزيادة كثافة النشاط، مثل المشي بشكل أسرع، مما يعطي فوائد صحية عامة أكبر".وبينما تقدم الدراسة بعض النتائج المثيرة للإعجاب، حث الدكتور ستوبارد على توخي الحذر. قالت: "لكن كن حذرًا. يجب على الجميع أن يسيروا بالسرعة التي تناسبهم".