الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

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تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف سماعة الأذن الطبية

سماعات الأذن
سماعات الأذن
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يؤكد الأطباء على أهمية اتباع الطرق الصحيحة في تنظيف سماعات الأذن الطبية لتفادي تلفها أو التأثير على كفائتها.

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وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ميشائيل ديج ضرورة تنظيف سماعة الأذن الطبية بصفة منتظمة، نظراً لأن الأوساخ الناجمة عن شمع الأذن والعرق والغبار والبكتيريا تؤثر بالسلب على وظيفة السماعة.

وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أنه لا يجوز استعمال مواد التنظيف القوية أو الكحول لتنظيف سماعة الأذن الطبية.

وقال إنه يكفي تنظيف أجزاء السماعة القابلة للفصل بواسطة ماء جارٍ مع القليل من سائل تنظيف الأواني، مع مراعاة التجفيف الجيد لضمان صحة الجهاز والصحة الجسدية لصاحبه.

فلتر شمع الأذن


كذلك أكد الدكتور ميشائيل ديج على ضرورة تنظيف فلتر شمع الأذن بانتظام أو استبداله، ويكفي تنظيفه بواسطة الماء، على أن يتم تجفيفه جيداً.

ومن الضروري أيضا خلع السماعة عند استخدام "اسبراي" الشعر أو كريم الوجه، وذلك للحيلولة دون تعرض مدخل الميكروفون للانسداد.

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