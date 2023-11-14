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تعرف على "الشيء الوحيد" الذي يحميك من كوفيد-19

فيروس كورونا
فيروس كورونا
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خلال أشهر الشتاء، تنتشر أمراض الجهاز التنفسي، وأبرزها فيروس كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، أو ما يطلق عليه خبراء اسم "الوباء الثلاثي".اضافة اعلان
ومع ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، قال الدكتور دانييل فليك، كبير المسؤولين الطبيين في مؤسسة "هاي – في" للرعاية الصحية، إن أفضل طرق الحماية هي الحصول على التطعيم.
وأضاف في مقابلة مع قناة "لوكال 5 نيوز" المحلية بولاية أيوا الأمريكية: "هذا هو الوقت من العام الذي نحاول فيه حث الناس على الحصول على اللقاحات، لأن الأنفلونزا لم تصل بعد". مشددًا على أهمية اللقاحات في تعزيز مناعة الجسم.

لقاحات كوفيد والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإنه يمكن الحصول على لقاحات كوفيد والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي في وقت واحد.
وخلال جائحة كوفيد، برزت مجموعة من الإجراءات الوقائية، ومن بينها بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لوقف انتشار الفيروس.
لكن الدكتور فليك قال إن هذه المبادئ التوجيهية لم تعد مطبقة حتى الآن، لذا اعتبر أنه من الأفضل الحصول على اللقاحات لتقليل فرص الإصابة، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".
وتابع: "نحن نحاول بذل كل ما في وسعنا لمنع المرض والإصابة والوفاة، والآن بعد أن حصلنا على اللقاح، فهو يعمل بشكل جيد للغاية. لقد تم اختباره، وحصل عليه مئات الملايين من الأشخاص، وتم تصميم لقاح كوفيد الجديد خصيصًا لمتغيرات أوميكرون".

أعراض أقل حدة

وحتى مع الحصول على اللقاح قد يصاب البعض بـ كوفيد -19، لكن الدكتور فليك قال إن الأعراض لن تكون وقتها سيئة.
وأضاف: "أنا أميل إلى التفكير في الأمر بنسبة 50% - عندما تحصل على التطعيم، تنخفض فرصة حصولك عليه بنسبة 50%. وإذا حدث وأصبت بالفيروس، فإنه يدوم نصف المدة وستشعر بالسوء بمقدار النصف".
ونصح الدكتور فليك أي شخص لم يحصل على أي لقاحات، قائلاً: "قد يكون الأمر عائقًا بعض الشيء أمام الحصول على اللقاح إذا لم تكن قد حصلت عليه، لكني أعدك أنك لا تريد الحصول على أي ثلاثة من هؤلاء ( كوفيد والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي)".

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