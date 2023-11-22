تعرف على الأخطاء الشائعة في إسعاف مصابي حوادث الطرق

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كشف موقع "Brisban First Aid" المتخصص في الإسعافات الأولية، عن وجود 7 أخطاء شائعة في إسعاف مصابي حوادث الطرق.



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وتشمل الأخطاء الشائعة ما يلي:



الإسعافات الأولية السليمة لحوادث الطرق





1ـ لا ينبغي أن تقوم بتحريك المصاب بالذات إذا كان فاقدًا للوعي





2ـ لا تحرك المصاب، ولكن قم بتهدئته وهو في مكانه.





3ـ لا تعط المصاب أي مشروبات



نزيف الأنف



انخفاض درجة حرارة الجسم



الحروق

1ـ وضع الثلج على الحروق.2ـ إمالة الرأس إلى الخلف لوقف نزيف الأنف.3ـ تحريك المصاب فاقد الوعي.4ـ وضع قربة ماء ساخن على الالتواء أو الكسر.5ـ استخدام الأربطة لوقف نزيف الجروح.6ـ الإنعاش القلبي لشخص فاقد الوعي لكنه يتنفس.7ـ تجاهل تحديثات الإسعافات الصادرة عن المؤسسات الصحية العالمية.يشير بعض الأطباء إلى العديد من الخطوات السليمة التي يمكن اتباعها في عمل الإسعافات الأولية التي يتوقف عليها إنقاذ المصاب وهي:تفقد جيدًا الإصابات الموجودة بجسم المصاب، فإذا لم يكن يحس بأقدامه عند لمسها أو يده، فهذا مؤشر على إصابة في الحبل الشوكي في الرقبة أو الظهر، حيث إن الإصابة إذا كانت في الرقبة فإن المصاب لا يحس بيده أو بأقدامه، وإذا كانت في الظهر فسيفقد الإحساس بأقدامه.إذا كان المصاب خارج السيارة لا تحركه ولا تقلبه أو تعدل وضعه، وذلك لتجنب مضاعفة إصابته، إذا كان المصاب واعيًا ويتحرك اطلب منه الاستلقاء على ظهره وقم بتهدئته إلى حين وصول الإسعاف.إلا إذا طلب هو ذلك، بالذات إذا كان فاقدًا للوعي، فقد يدخل الشراب في القصبة الهوائية وهذا خطر جدًا.إذا كان هناك نزيف يجب إيقافه بوضع منديل أو أي شيء سميك على الجرح، وقم بربطه أو الضغط (الضغط الشديد) عليه لإيقاف الدم، فإذا تشبع بالدم لا تغيره ولا ترفعه لترى هل توقف الدم أم لا.وأشار موقع «brightside» إلى الأخطاء الأكثر شيوعًا عند القيام بالإسعافات الأولية، وتتمثل في الحالات الآتية:البعض يقومون بإمالة رأس الشخص المصاب إلى الوراء وهو أمر ليس صحيحًا، إذ يجب إمالة رأسه إلى الأمام قليلًا للسماح للدم بالتدفق، مع ضرورة عدم سد الأنف بسدادات قطنية حتى يخرج الدم ولا يسبب القيئ، وفي حالة عدم توقف النزيف لمدة تزيد عنه 15 دقيقة يجب التواصل مع الطبيب.يلجأ البعض للتدليك بالزيت أو الفازلين في حالة انخفاض درجة حرارة الجسم من أجل تدفئته، لكن من الأفضل وضع الشخص في غرفة دافئة وتغطية الأجزاء التي تتركز فيها البرودة، وإعطائه مشروبات دافئة.في حالة الإصابات الشديدة تجنب خلع ملابس الشخص المصاب أو محاولة لمس الأماكن المصابة، فقط دعه يستلقي واتصل بالإسعاف، أما إذا كانت الإصابة بسيطة فمن المهم شطف المنطقة المصابة بالماء الجاري البارد لمدة 20 دقيقة ثم ضع ضمادة موضوع بداخلها ثلج فوق الإصابة، ثم الذهاب للطبيب.