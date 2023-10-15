تعرف على إشارات الدماغ الغريبة عندما يكذب صاحبه

أ أ

اكتشف مجموعة من العلماء بجامعتي بنسلفانيا وشيكاغو أن الدماغ يرسل إشارة خاصة قبل أن يكذب الشخص أو تصدر عنه كذبة غير مقصودة. اضافة اعلان

جاء ذلك في بحث جديد لمجموعة من العلماء من مختبر الذاكرة الحاسوبية، الذين كانوا يدرسون الحصين، وهو جزء من الدماغ.





بنية معقدة داخل الفص الصدغي





التمييز بين الذكريات الكاذبة والحقيقية





قياس وتتبع النوبات الكهربائية





قياس الإشارات العصبية





اضطراب ما بعد الصدمة



والحصين عبارة عن بنية معقدة داخل الفص الصدغي للدماغ المعروف بتورطه في الذاكرة واسترجاع العناصر.وأثبتت الدراسات السابقة دور الحصين في الذكريات، وسعى العلماء لاكتشاف ما إذا كان بإمكانه معرفة الفرق بين الذكريات الحقيقية والكاذبة.ويمكن أن تحدث ذكريات كاذبة عندما يتذكر الأشخاص الأحداث بشكل مختلف، مثل الخلط بين ما تناولوه في وجبة الإفطار أو الكوب الذي كانوا يشربون منه.وفي الدراسة الأخيرة، التي نشرت في مجلة PNAS، وجد العلماء أن الحصين قادر على التمييز بين الذكريات الكاذبة والحقيقية، وكل ذلك بفضل الإشارات الكهربائية.ومن أجل قياس ذلك، نظر الباحثون في النشاط الكهربائي في الحصين لدى المصابين بالصرع.وكان لدى هؤلاء المرضى بالفعل أقطاب كهربائية مزروعة لقياس وتتبع النوبات، وطوال التجربة، طلب الباحثون من الأشخاص دراسة قائمة من الكلمات ثم تذكرها بعد فترة راحة.تم عرض قائمة منفصلة عليهم بالفعل، في محاولة لإثارة ذاكرة خاطئة، وعندما تذكر المشاركون القائمة، وأدرجوا بشكل غير صحيح القائمة التي لم تظهر، لاحظ الباحثون نشاطا كهربائيا في الحصين.وتقول نوا هيرز، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب بجامعة توماس جيفرسون، والمؤلفة الرئيسية للدراسة، في بيان إن النتائج "سمحت لنا بقياس الإشارات العصبية التي تم توليدها في هياكل الدماغ العميقة بشكل أكثر دقة ومباشرة".ويرى الباحثون أن دراستهم أساسية لفهم كيفية استرجاع الدماغ للذكريات، خاصة عندما ترتبط الذكريات الكاذبة بالضيق، مثل اضطراب ما بعد الصدمة.وكتبوا: "الأفراد الذين يعانون من أمراض نفسية مرتبطة بالتوتر، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، غالبا ما يتعرضون لتدخلات في الذاكرة لتجاربهم المؤلمة في سياقات آمنة ومختلفة عن الحادث المؤلم.