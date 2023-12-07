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تعرف على أنواع الخضار التي تفقد قيمتها الغذائية بعد طهيها

خضرات تفقد قيمتها الغذائية
أنواع الخضار التي تفقد قيمتها الغذائية بالطهي
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يعتبر الخضار جزءًا مهمًا من نظامنا الغذائي الصحي، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائية، التي تساعد في تقوية صحتنا ومناعتنا.اضافة اعلان

سلق الخضار يؤدي إلى إذابة الفيتامينات

ويمكن أن يؤثر الطهي على القيمة الغذائية لبعض أنواع الخضار، وفقًا لموقع "Better Health Channel"  التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، لأن الخضار قد يؤدي إلى إذابة الفيتامينات في الماء.

خضراوات تفقد قيمتها عند طهيها

وفيما يلي عدد بأسماء أنواع الخضار التي تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها الغذائية عند طهيها:

البطاطس

يمكن أن يؤدي غلي البطاطس إلى انتقال الكثير من فيتامينات "B" و"C" الموجودة في البطاطس إلى الماء المغلي، ولكن تستطيع الاستفادة من هذه العناصر إذا تحول ماء السلق إلى حساء.

الثوم


وتؤدي معالجة الثوم، بما في ذلك المعالجة الحرارية، إلى تغيير نشاطه البيولوجي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

البروكلي

تتأثر العناصر الغذائية والمركبات المعززة للصحة الموجودة في البروكلي بشكل كبير أثناء الطهي، وتسببت جميع أشكال الطهي، باستثناء التبخير، بخسائر كبيرة في الكلوروفيل وفيتامين "C".
وأوضح الموقع الإلكتروني أن طرق الطهي البديلة، مثل الشوي، أو الطهي بالبخار، أو القلي السريع، أو الميكروويف، تُحافظ على كمية أكبر من الفيتامينات والمواد المُغذّية الأخرى.

تحضير الخضار

يتم تقشير غالبية الخضار أو تقطيعها قبل الطهي لإزالة الجلد القاسي أو الأوراق الخارجية، لكن غالبية العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات، تميل إلى التواجد بالقرب من سطح الجلد.
ويعني التقشير المفرط انخفاضًا كبيرًا في القيمة الغذائية للخضار.

كيف تحافظ على القيمة الغذائية للخضار؟

1ـ حاول غسل الخضار أو فركها بدلاً من تقشيرها.
2ـ استخدم الأوراق الخارجية للخضار، مثل الملفوف أو الخس، إلّا إذا كانت ذابلة أو غير مستساغة.
3ـ قم بتسخين الخضار في الميكروويف، أو تحميصها، أو وضعها على الشواية بدلاً من غليها.
3ـ إذا قمت بغلي الخضار، فاحتفظ بالمياه الغنيّة بالعناصر الغذائية لمرق الحساء.

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