تعرف على أفضل وقت لتناول القهوة

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لطالما حذر الخبراء من تناول القهوة فور الاستيقاظ من النوم، نظرًا للتأثيرات غير الصحية، وبخاصة إذا تحول الأمر إلى عادة يومية. اضافة اعلان

ووفقًا للخبراء، فإن تأخير تناول قهوة الصباح حتى نحو ساعة ونصف إلى ساعتين بعد الاستيقاظ يكون له أفضل تأثير على الجسم والدماغ.





الكورتيزول هو السبب



شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم



وقالت الدكتورة إيفانجلين مانتزيوريس، اختصاصية التغذية في جامعة جنوب أستراليا، إن السبب في ذلك هو أن "الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يساعد على تحفيزك في الصباح الباكر، يرتفع في الصباح الباكر، ولكنه ينخفض مع مرور الوقت".وأضافت: الكورتيزول يحفزك ويمدك بالطاقة خلال الساعتين الأوليين بعد استيقاظك. وبالتالي، فإن الوقت المثالي لتناول القهوة هو بعد مرور هاتين الساعتين، أي بمجرد انخفاض مستويات الكورتيزول لديك.وأشارت مانتزيوريس إلى وجود مادة كيميائية تسمى الأدينوزين تجعلنا نشعر بالنعاس عندما ترتبط بالخلايا في أجسامنا، ولفتت إلى أن هذا لا يحدث فور استيقاظنا، بل في وقت لاحق من الصباح.وأوضحت : يمكن للكافيين أن يوقف عملية الارتباط هذه؛ لذا قد يكون من الأفضل تأخير تناول القهوة حتى تبدأ في الشعور بالنعاس، بحسب ما أوردت شبكة "إيه بي سي نيوز".وينصح الخبراء بالامتناع عن شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم، لأنه عند شربها في وقت متأخر من اليوم، وبالقرب من وقت النوم، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على الدخول في النوم وجودة نوعية النوم والراحة فيه.