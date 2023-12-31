تعرف على أفضل أنواع الجبن وأقلها في نسبة الدهون.. والفرق بينها وبين شبيه منتجات الألبان

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أوضح د. فهد الخضيري الباحث المتخصص في علم المسرطنات، أن أفضل وأقل الأجبان دهوناً هي الجبنة البيضاء الفيتا، والأفضل بدون ملح.





أفضل أنواع الجبن اضافة اعلان



الفرق بين الجبن وشبيه الجبن



شبيه منتجات الآلبان آمنة



أفضل واقل الاجبان دهوناً هي الجبنة البيضاء الفيتا،والافضل بدون ملح( واذا مملح لازم تقطعه ثم تغمره بالماء عدة مرات ليفقد الملح الزائد ثم تستخدمه) وجبن قريش،ثم الكرافت المطبوخ،ثم المثلث،ثم الشرائح، أما الجبن السائل فيُعد أكثر الأنواع.من حيث زيادةالدهون، لان الدهون فيه عالية قد تصل… pic.twitter.com/vdGnnfAo96 — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) December 31, 2023

وأضاف الخضيري، عبر حسابه في منصة إكس "إذا كان الجبن مملح لازم تقطعه ثم تغمره بالماء عدة مرات ليفقد الملح الزائد ثم تستخدمه.وتابع أن من أفضل الأجبان أيضا جبن قريش، ثم الكرافت المطبوخ، ثم المثلث،ثم الشرائح، أما الجبن السائل فيُعد أكثر الأنواع من حيث زيادة الدهون، لأن الدهون فيه عالية قد تصل إلى ٧٠٪ أما جبن قريش منزوع الدسم ١٠٪دهن، ثم الفيتا الأبيض بدون ملح ثم الحلوم ثم الشيدر المطبوخ ثم الشرائح ثم المثلثات ثم السائل (بعض السائل ٦٠٪ دهون او زيوت، وبعضها قد يصل إلى ٧٥٪دهون وزيوت وذلك حسب المنتج والشركة والدولة.وواصل الخضيري موضحا الفرق بين الجبن وشبيه الجبن بقوله: "أما شبيه الجبنة وشبيه القشطة فحسب بيان هيئة الغذاء والدواء فهو نفس المنتج لكن تم استبدال الدهون الطبيعية بزيوت نباتي لاسباب اقتصادية او لدواعي حمية او غيرها او تلبيه لبعض الرغبات.في سياق متصل، حددت هيئة الغذاء منتجات الألبان والحليب التي يطلق عليها "شبيه" باعتبارها المنتجات التي يتم فيها الإبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية، مثل شبيهة القشدة، وشبيه الحليب المبخر، وشبيهة الجبن.وأضافت الهيئة أن أسباب استبدال دهن الحليب بالزيوت النباتية كونها أقل تكلفة من دهن الحليب، مما يؤثر في السعر النهائي للمنتج.وأكدت الغذاء والدواء مأمونية منتجات الحليب والألبان التي يطلق عليها شبيهة، موضحة أن كل المنتجات المستخدمة فيها تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة.وحول شبب التسمية بـ"الشبيهة" أفادت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر بأن التسمية جاءت لزيادة تمكين المستهلك من اختيار المنتجات الأنسب له بكل يسر وسهولة.