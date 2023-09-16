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تعرف على أسباب وأعراض الإصابة بقصور الانتباه وفرط الحركة

الإصابة بقصور الانتباه وفرط الحركة
الإصابة بقصور الانتباه وفرط الحركة
أ أ
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كشفت دراسة حديثة عن أسباب وأعراض الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.
وتفصيلا، أوضحت الرابطة الألمانية للأطباء المعالجين لاضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD) إن اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة هو اضطراب نفسي، يحدث بسبب تأخر النمو العصبي، ويبدأ في مرحلة الطفولة، كما أنه قد يصيب البالغين أيضاً.اضافة اعلان

 أسباب الإصابة باضطراب قصور الانتباه 

وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أن العوامل الوراثية والعوامل الكيميائية العصبية تتفاعل وتؤدي إلى تغيرات في الدماغ، حيث تطرأ تغيرات على عملية نقل مادة "الدوبامين" في النطاقات المسؤولة عن الذاكرة والتعلم.
كما ترفع بعض العوامل خطر الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، مثل التدخين وشرب الخمر أو تعاطي المخدرات أثناء الحمل.

مشاكل الانتباه لدى الأطفال

وفي مرحلة الطفولة تتمثل الأعراض الرئيسية لاضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة في قلة الانتباه وفرط النشاط الحركي والاندفاعية، وبالتالي يواجه الأطفال صعوبة في التركيز ويتشتت انتباههم بسهولة، ويكونون أكثر قلقا وإهمالا، وأقل صبراً من الأطفال الآخرين.
ووفقا للدراسة، فإنه غالبا ما تتوارى الأعراض المميزة لدى البالغين ويحل محلها الاضطراب الداخلي الشديد والتوتر العصبي وسرعة الاستثارة وصعوبة التحكم في الدوافع، بالإضافة إلى صعوبة التخطيط التنظيمي والزمني، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في صعوبة الالتزام بالمواعيد.
ويتم علاج اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة بواسطة الأدوية والعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي.

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