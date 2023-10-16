تعرف على أسباب الصداع المستمر.. وماذا عن تأثير المسكنات؟

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يشكو البعض باستمرار من مشاكل وآلام الصداع، لكن إذا كنت تعاني من الصداع لعدة أيام، فقد تكون مصابًا بصداع يومى مزمن ومستمر.





الصداع المزمن اضافة اعلان



أسباب الصداع المستمر



الوقاية من الصداع المزمن



ويوضح الأطباء، أنه يمكن وصف الصداع اليومي بالمزمن إذا كان الصداع يحدث لمدة 15 يومًا أو أكثر في الشهر وتعاني منه لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.- التهاب أو مشاكل أخرى في الأوعية الدموية داخل الدماغ وحوله.-السكتات الدماغية، حيث تنسد الأوعية الدموية في الدماغ، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.-الالتهابات، بما في ذلك التهاب السحايا.-ارتفاع أو انخفاض الضغط داخل الجمجمة.-أورام الدماغ.-إصابات في الدماغ.-الإفراط في استخدام مسكنات الألم.تشير الأبحاث إلى أنه يمكنك القيام ببعض الأشياء للمساعدة في الوقاية من الصداع المزمن أو على الأقل تقليل شدته:- تجنب مسببات الصداع. تتبع الأشياء التي يبدو أنها تسبب الصداع، بما في ذلك الأطعمة التي تتناولها والأنشطة التي تقوم بها والبيئة التي يحدث فيها الصداع. إذا تمكنت من تحديد مسببات الصداع لديك، فيمكنك محاولة تجنبها.- لا تبالغ في استخدام الدواء وخاصة المسكنت: إن استخدام أدوية الصداع أكثر من مرتين في الأسبوع يمكن أن يزيد من تكرار وشدة الصداع. إذا كنت تتناول الدواء لفترة طويلة، بعض الأدوية لا يمكن إيقافها بشكل مفاجئ.- الحصول على نوم جيد يحتاج معظم البالغين إلى سبع إلى ثماني ساعات من النوم ليلاً. من الأفضل الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم. إذا كان لديك مشكلة في النوم، راجع الطبيب.- تناول وجبات صحية وتجنب الأطعمة والمشروبات التي يبدو أنها تسبب الصداع. إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من السمنة.- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. النشاط البدني يمكن أن يحسن صحتك الجسدية والعقلية ويقلل من التوتر. بعد موافقة طبيبك، اختر الأنشطة التي تستمتع بها، مثل المشي أو ركوب الدراجات.-قلل من الكافيين. تشمل بعض أدوية الصداع الكافيين لأنها يمكن أن تساعد في تقليل آلام الصداع. ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الصداع.