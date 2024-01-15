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تعرف على أسباب ارتفاع نسبة السمنة في المملكة إلى 22,5%

السمنة
ارتفاع نسبة السمنة في المملكة
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كشفت إحصاءات أجرتها جمعية "شارك" للبحوث والدراسات، لسكان المملكة البالغين من العمر 18 عامًا فأكبر، أن نسبة السمنة في المملكة ارتفعت إلى 22,5% خلال النصف الثاني من عام 2023.اضافة اعلان

زيادة نسبة السمنة بين الرجال في المملكة

وأكدت إحصاءات مؤشر "شارك" لصحة المجتمع للنصف الثاني من العام 2023م، عن ارتفاع معدلات السمنة وتدخين السجائر في السعودية خلال النصف الثاني من العام.
وأرجعت الإحصاءات زيادة السمنة إلى زيادة في المملكة إلى زيادة نسبة السمنة بين الذكور إلى 20,3%، وارتفاعها بين الإناث إلى 24,7% بينما وصلت النسبة الكلية للنحافة 6,9%.

ارتفاع نسبة التدخين إلى 9.7%

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة تدخين السجائر بشكل يومي بين أفراد العينة في النصف الثاني من العام إلى 9,7%، مقارنة بـ 8,9% خلال النصف الأول، وبلغت نسبة عدم المدخنين أبدًا في 82,5%..
أيضًا ارتفعت نسبة مستهلكي الشيشة بشكل يومي في النصف الثاني إلى 5%، في حين كانت بالنصف الأول 4,9%، وكانت نسبة مدخني السجائر الإلكترونية 6%.

تراجع نسبة المصابين بأمراض السكري

وانخفضت نسبة المصابين بأمراض السكري في النصف الثاني من العام إلى 10,7%، مقارنة بـ13,6% خلال النصف الأول.
وتراجعت أيضا نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى 10,1%، مقارنة ب12,5% خلال النصف الأول.

12.6% مصابين بأمراض ارتفاع الكولسترول

وبلغت نسبة المصابين بأمراض ارتفاع الكولسترول 12,6%، والذين يعانون من أمراض الرئة 7,3%، فيما بلغت نسبة المصابين بأمراض القلب 4,2%.
وأضافت الإحصاءات أن معدل استهلاك الخضار مرة واحدة يوميًا على الأقل لدى أفراد العينة 13,6%، فيما جاء معدل تحقيق النشاط البدني المعتدل «150 دقيقة في الأسبوع على الأقل» 18,8%.

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