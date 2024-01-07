تعرف على أبرز علامات القلب السليم ومؤشرات الخطر

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القلب هو أحد أهم الأعضاء الحيوية في الجسم، والذي يضخ الدم عبر الأوعية الدموية في الدورة الدموية. يزود الدم الجسم بالأكسجين والمغذيات. اضافة اعلان





مستوى ضغط الدم المثالي



مستوى الكوليسترول في الدم



ممارسة الرياضة



العادات السيئة



ووفقًا للدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا، أخصائية أمراض القلب، فإن أول مؤشر للقلب السليم هو مستوى ضغط الدم. المثالي أقل من 120\80 والطبيعي أقل من 130\85 ملم عمود زئبق.وقالت في مقابلة مع صحيفة" جازيتا رو" الروسية محذرة: "إذا كان المؤشر 130-139\85-89 ملم عمود زئبق، فيعتبر مرتفعًا، ويشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية".وأشارت إلى أنه يمكن تقييم صحة القلب من خلال النبض، إذ "يجب أن يكون معدل ضربات قلب الشخص السليم في حالة الراحة، أقل من 80 نبضة في الدقيقة. وفي أثناء النشاط البدني، يزيد النبض أكثر من ذلك بكثير، والشيء الرئيسي هو كيفية استعادة معدل ضربات القلب بعد التمرين. وإذا لم يكن الشخص رياضيًا ونبضه في أثناء الراحة أقل من 60 نبضة / دقيقة، فعليه إجراء الفحص اللازم".وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مستوى الكوليسترول في الدم دون 5 مليمول\ لتر.وتابعت: "يجب أن يكون مستوى الكوليسترول الضار LDL، الذي يشكل لويحات تصلب الشرايين في الأوعية الدموية، أقل من 3.0 مليمول / لتر، ويجب أن يكون مستوى الكوليسترول الجيد HDL أعلى من 1.2 مليمول / لتر لدى الرجال وأكثر من 1.0 مليمول / لتر لدى النساء".وأكدت أخصائية القلب أن مستوى الجلوكوز على معدة فارغة يجب أن يكون أقل من 5.5 مليمول \ لتر، بحسب موقع "روسيا اليوم".ولفتت إلى أنه "لتحديد مرض السكري، من الضروري التحقق من مستوى الهيموجلوبين السكري. لأن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بانخفاض نسبة السكر في الدم أو اختلال تحمل الجلوكوز، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".ووفقًا لها، فإن ممارسة الرياضة تشير إلى صحة القلب أيضًا.وأردفت: "إذا كان الشخص يشعر بالتعب في أثناء ممارسة الأنشطة البدنية البسيطة، مثل: صعود السلالم، أو الذهاب إلى المتجر، أو التعب المفاجئ، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلات في القلب".وأوضحت أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يعتمد أيضًا على التغذية والنوم والعادات السيئة.وقالت إنه "يجب أن يحتوي النظام الغذائي على أقل نسبة من الدهون المشبعة والكربوهيدرات السريعة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الطبيعي- 18- -25 كجم/ متر مربع".وأوضحت: "كما أن العادات السيئة، مثل التدخين و(...) استهلاك الكحول، تساهم في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. وإذا كان الشخص ينام أقل من 6 ساعات في الليلة، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزيد بنسبة 25 بالمئة".ونصحت أخصائية القلب، قائلة: "كما أنه إذا كان هناك شخير ليلي شديد، فمن الضروري استبعاد متلازمة انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم، والتي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب".