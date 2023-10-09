تعرّف على آلية صرف الأدوية التأمينية

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أصدر مجلس "الضمان الصحي"، آلية صرف الأدوية بناء على وصف الأدوية باسمها العلمي "المادة الفعالة"، مع الالتزام بقواعد الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بالمواصفات الدولية المستثناة. اضافة اعلان





صرف الأدوية بناء على اختيار المستفيد



ويتم صرف الأدوية بناء على اختيار المستفيد بين الدواء الجنيس المسجل لدى هيئة الغذاء والدواء بنسبة تحمل 0-20%، أو الدواء المبتكر بنسبة تحمل 0-50%.ووفًقا للآلية الجديدة، فإنه في حال عدم توافر الدواء الجنيس، يتم صرف الدواء المبتكر بنسبة تحمل 0-20% (نسب تحمل الدواء الجنيس)وإذا طلب الطبيب المعالج عدم استبدال اسم العلامة التجارية بدواء جنيس، ينبغي له تقديم مبرر طبي سريري لتقييمه.