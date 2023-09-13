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تعاني من عسر الهضم؟.. إليك العلاج من مطبخك

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كشفت دراسة جديدة عن فوائد الكركم في علاج عسر الهضم، إذ أظهرت أن فعاليته مماثلة للأوميبرازول، وهو دواء يقلل من كمية الحمض الذي تنتجه المعدة.اضافة اعلان
ويعتقد أن المركب الموجود في الكركم، والذي يعطيه لونه الأصفر البرتقالي، له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

الكركمين له خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور كريت بونجبيرول، من كلية الطب بجامعة تشولالونجكورن في تايلاند: "الكركم مشتق من جذر نبات كركم لونجا.

إنه يحتوي على مركب نشط طبيعيًا يسمى الكركمين يُعتقد أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وقد استخدم منذ فترة طويلة كعلاج طبي، بما في ذلك علاج عسر الهضم، في جنوب شرق آسيا".
وأضاف: "لكن ليس من الواضح مدى جودة هذا الدواء بالمقارنة مع الأدوية التقليدية فيما يتعلق بهذا المؤشر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم وجود دراسات مباشرة".

عسر الهضم الوظيفي

وقام فريق الدراسة بدراسة 206 مريضًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 عامًا، يعانون من اضطراب متكرر في المعدة - يعرف باسم عسر الهضم الوظيفي.
وتم اختيارهم عشوائيًا حيث قسموا إلى ثلاث مجموعات علاجية لمدة 28 يومًا:
الكركم - كبسولتان كبيرتان سعة 250 جرامًا من الكركمين أربع مرات يوميًا وكبسولة وهمية واحدة صغيرة
أوميبرازول - كبسولة واحدة صغيرة 20 ملج يوميًا وكبسولتين كبيرتين أربع مرات يوميًا
الكركم بالإضافة إلى أوميبرازول
وكان لدى جميع المرضى خصائص سريرية مماثلة ودرجات عسر الهضم، تم تقييمها في بداية التجربة، وأعيد تقييمهم بعد 28 يومًا، ثم مرة أخرى بعد 56 يومًا.

انخفاضات كبيرة في شدة الأعراض 

وأشارت النتائج إلى انخفاضات "كبيرة" في شدة الأعراض بحلول اليوم 28 للألم والأعراض الأخرى بالنسبة لأولئك الموجودين في مجموعتي الكركمين وحدهم والأوميبرازول وحده، على التوالي.
وكانت هذه التحسينات أقوى بعد 56 يومًا بالنسبة للألم والأعراض الأخرى، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "بي إم جى إيفيدنس-باسيد ميديسن". 
وقال البروفيسور بونجبيرول إن مشروب SODA حصل أيضًا على درجات الرضا، والتي نادرًا ما تتغير مع مرور الوقت بين مستخدمي الكركمين". 
وأشار إلى أن هذا ربما يكون مرتبطًا بطعمه أو رائحته، وفق صحيفة "ذا صن". 
وتابع: "لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة، على الرغم من أن اختبارات وظائف الكبد أشارت إلى وجود بعض التدهور في مستوى الكركمين لدى مستخدمي الكركمين الذين يعانون من الوزن الزائد".

دراسات أكبر 

ومع الاعتراف بصغر حجم الدراسة، فضلاً عن العديد من القيود الأخرى، بما فيها فترة التدخل القصيرة ونقص بيانات المراقبة طويلة الأجل، شدد البروفيسور بونجبيرول على إن هناك حاجة لمزيد من الدراسات الأكبر والطويلة الأجل.
وأضاف: "توفر هذه التجربة العشوائية متعددة المراكز أدلة موثوقة للغاية لعلاج عسر الهضم الوظيفي. النتائج الجديدة من دراستنا قد تبرر النظر في الكركمين في الممارسة السريرية".
وأشار إلى أنه "قد لا يعني ذلك وصف الكركم لعلاج حرقة المعدة - وبخاصة النوع الذي يُعرف بأنه يؤدي إلى تفاقم عسر الهضم - ولكن قد يؤدي ذلك إلى استبدال بعض الأدوية أو استكمالها به.
وينتمي أوميبرازول إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات مضخة البروتون (PPIs)، والتي تستخدم لعلاج عسر الهضم الوظيفي.
وتشمل أعراض الحالة الشعور بالامتلاء المفرط بعد تناول الطعام، والشعور بالشبع بعد تناول القليل من الطعام فقط، والألم أو الإحساس بالحرقان في المعدة أو أنبوب الطعام.
وتم الربط بين استخدام مثبطات مضخة البروتون على المدى الطويل سابقًا بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام ونقص المغذيات الدقيقة والخرف والالتهابات.

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