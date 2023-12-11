تظهر قبل 5 سنوات من التشخيص.. 5 علامات مبكرة لمرض التصلب المتعدد

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حدد الباحثون، أبرز المشكلات الصحية التي يعاني منها مرضى التصلب المتعدد في المراحل الأولى من المرض.

وعادةً ما تكون مشاكل الرؤية وصعوبة المشي من الأعراض الأولى لمرض التصلب المتعدد. اضافة اعلان

لكن دراسة جديدة، نُشرت في مجلة علم الأعصاب، كشفت عن أعراض أخرى يمكن أن تدق أجراس الإنذار.

وأظهرت الدراسة، خمس مشاكل أصابت مرضى التصلب المتعدد قبل خمس سنوات من تشخيصهم.

ووجد الباحثون أن الإمساك والتهابات المسالك البولية والتهابات المثانة والاكتئاب والمشاكل الجنسية يمكن أن تكون علامات إنذار مبكر.

وفي حين أن هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى المرض، أوضح الباحثون أن هذه الأمراض "شائعة" ويمكن أن تشير أيضًا إلى أمراض أخرى، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".





مرض التصلب العصبي المتعدد



العلامات المبكرة لمرض التصلب العصبي المتعدد



الآليات البيولوجية لدى مرضى التصلب المتعدد



وقالت الدكتورة سيلين لوابري، من جامعة السوربون في باريس: "بالطبع، لن يصاب كل من يعاني من هذه الأعراض بمرض التصلب العصبي المتعدد".ومع ذلك، أشارت إلى أن الدراسة الجديدة قد تكون مفيدة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، مثل أي شخص لديه تاريخ عائلي.وتشمل العلامات الأخرى صعوبة المشي، ومشاكل في الرؤية وتصلب العضلات أو التشنجات.وينجم مرض التصلب العصبي المتعدد عن مشاكل في الجهاز المناعي تؤدي إلى مهاجمة الدماغ أو الحبل الشوكي عن طريق الخطأ.وتستهدف حالة المناعة الذاتية غمد المايلين - طبقة البروتين والأحماض الدهنية التي تحمي الأعصاب التي تحمل الإشارات من الدماغ.والأضرار التي تلحق بالغمد تؤدي إلى تعطيل وبطء إشارات الدماغ، مثل تلك التي تصل إلى العضلات اللازمة للمشي.ولايوجد علاج حاليًا للمرض، لكن العلاجات مثل الستيرويدات يمكن أن تسيطر على الحالة وتخفف الأعراض. وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتم تشخيص الحالة لدى المرضى.ودرس الباحثون في الدراسة الأخيرة، بيانات 20 ألف مريض بالمملكة المتحدة وفرنسا تم تشخيص إصابتهم بمرض التصلب العصبي المتعدد حديثًا.وقارن الفريق التاريخ الطبي لكل مريض مع ثلاثة أشخاص متطابقين مع أعمارهم وجنسهم ولكنهم لا يعانون من المرض.وأظهرت النتائج أن مرضى التصلب المتعدد كانوا أكثر عرضة بنسبة 22% للإصابة بالاكتئاب في السنوات الخمس التي سبقت تأكيد حالتهم، مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالتصلب المتعدد .كما كانوا أكثر عرضة للإصابة بالإمساك بنسبة 50%. وتم قياس خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية بنسبة 38%، والمشاكل الجنسية بنسبة 37%، والتهابات المثانة بنسبة 21%.وفي خطوتهم التالية، قارن فريق البحث هذه الأعراض بمشاكل أولئك الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض كرون والذئبة.وكانت الأعراض الخمسة المحتملة أيضًا أكثر شيوعًا بين هؤلاء المرضى في السنوات الخمس السابقة للتشخيص مقارنة بعامة السكان.وأوضح الباحثون أن هذا يعني أن العلامات الخمس "تفتقر إلى الخصوصية لمرض التصلب العصبي المتعدد".علاوة على ذلك، أشاروا إلى أنه "لا يزال من غير الواضح" ما إذا كانت هذه الأمراض هي "عوامل خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد" أو "أعراض مبكرة غير محددة لمرض التصلب العصبي المتعدد".ومع ذلك، فإنهم يأملون أن تساعد هذه "العلامات المبكرة" العلماء على فهم الآليات البيولوجية التي تحدث لدى مرضى التصلب المتعدد قبل "ظهور الأعراض الفعلية للمرض".