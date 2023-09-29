تظهر على الجلد والعين.. هذه أولى علامات الإصابة بسرطان البنكرياس

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يبدأ سرطان البنكرياس في أنسجة البنكرياس - وهو عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من المعدة.

ويفرِز البنكرياس إِنزِيمات تساعد على الهضم وتنتج هرمونات تساعد على التحكُّم في نسبة السكر في الدم. اضافة اعلان

يمكن أن تنمو عدة أنواع من الكتل في البنكرياس، بما في ذلك الأورام السرطانية وغير السرطانية. يبدأ النوع الأكثر شيوعًا من السرطان الذي يتشكَّل في البنكرياس في الخلايا التي تُبَطِّن القنوات التي تحمل إنزيمات هضمية خارج البنكرياس (ورم البنكرياس الخبيث للغدد القنوية).

ونادرًا ما يُكتَشَف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة عندما يكون أكثر قابلية للشفاء، لأنه في كثير من الأحيان لا يسبب الأعراض إلا بعد أن ينتشر إلى أعضاء أخرى.





علامات منذرة بسرطان البنكرياس



تغييرات في البراز



أعراض أخرى



مرض السكري



وتحدثت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس عبر الإنترنت، لصحيفة "إكسبريس" عن بعض العلامات المنذرة بسرطان البنكرياس والتي يجب أن تدفع الشخص لزيارة الطبيب.وحذرت من أن أول هذه الأعراض يمكن أن تظهر في كثير من الأحيان على الجلد وفي العينين.قالت الدكتورة لي: "غالبًا ما يكون اليرقان هو أول الأعراض التي يلاحظها الشخص المصاب بسرطان البنكرياس. من الناحية المميزة، يسبب سرطان البنكرياس اليرقان التدريجي غير المؤلم مع اصفرار الجلد والعينين والبول الداكن والبراز الشاحب".وأضافت: "عادة ما يأتي اليرقان ببطء على مدى أسابيع أو أشهر. عندما ينمو سرطان البنكرياس في رأس البنكرياس، فإنه يمكن أن يسد القنوات الصفراوية، مما يعيق تدفق الصفراء من الكبد".وأشارت إلى أن "البيليروبين، الصبغة الصفراء في الصفراء والتي تتدفق عادة إلى الأمعاء، يتم إعادة امتصاصها في مجرى الدم".وكشفت الطبيبة عما يجب البحث عنه، بما فيها التغييرات التي يمكن أن تحدثها في البراز.وقالت: "يبدأ هذا الجلد بالتحول إلى اللون الأصفر/البني، وكذلك بياض العينين".وأضافت: "عادةً ما يعطي البيليروبين البراز لونه البني. نظرًا لوجود كمية أقل من البيليروبين في القناة الهضمية، يصبح البراز شاحبًا ولون المعجون. البيليروبين في البول يجعل البول بني اللون غامق اللون".مع ذلك، أوضحت أنه "ليس كل من يعاني من سرطان البنكرياس يصاب باليرقان، على الأقل في المراحل المبكرة. ولا يحدث اليرقان في وقت مبكر لدى المرضى عندما ينمو السرطان في ذيل البنكرياس".وكشفت الدكتورة لي عن أعراض أخرى يجب البحث عنها، "وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء وعسر الهضم وفقدان الشهية وفقدان الوزن".وأضافت: "يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر سمة من سمات سرطان البنكرياس. يمكن أن يكون هناك ألم في البطن و/أو ألم في الظهر، ويوصف أحيانًا بأنه ألم "ممل".وعادة، يكون الألم أسوأ عند الاستلقاء بشكل مسطح ومن الأفضل الجلوس إلى الأمام.وبينت الدكتورة لي: "يشكو المرضى في كثير من الأحيان من تغير في عادة الأمعاء، مع براز دهني شاحب ذي رائحة كريهة يصعب التخلص منه. يمكن أن يكون الإسهال أو الإمساك مشكلة".وأشارت إلى أن "بعض مرضى سرطان البنكرياس يصابون بمرض السكري. وذلك لأن البنكرياس لم يعد ينتج الأنسولين كما ينبغي. قد تكون أعراض مرض السكري موجودة، وتشمل الشعور بالعطش والتبول الكثير والشعور بالضعف والشعور بالجوع وفقدان الوزن والإصابة بالتهابات طفيفة متكررة".ومع وصول المرض إلى مرحلة متقدمة فإنه يمكن أن ينتشر إلى العظام، مما يؤدي إلى الألم، كما يمكن أن تكون العظام أكثر عرضة للكسور.