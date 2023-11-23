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تطوير جهاز محمول يراقب القلب ويُشخص الأمراض

جهاز هولتر
جهاز هولتر
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توصل فريق من العلماء الروس لتطوير جهاز طبي بحجم علبة الثقاب، يمكن من خلاله مراقبة عمل القلب والأوعية الدموية والرئتين.اضافة اعلان


جهاز محمول متعدد الوظائف

ابتكر علماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية جهازًا طبيًا محمولاً متعدد الوظائف عالي الدقة للمراقبة المستمرة للحالة الوظيفية للجسم.
ويمكن مراقبة أداء القلب والأعضاء الأخرى باستخدام الجهاز الذي يحمله المريض معه، بحسب ما نشرت مجلة Biomedical Engineering.


تشخيص وعلاج أمراض القلب

وتبين التحاليل التي يقدمها هذا الجهاز أنه يمكن أن يكون مفيدًا للغاية سواء في الوقاية أو في تشخيص وعلاج أمراض القلب المختلفة وغيرها من الأمراض، والتي تتطلب اليوم البحث في البيئات السريرية.


جهاز هولتر

هو جهاز صغير يمكن ارتداؤه لتسجيل نظم القلب. ويُستخدم لتحديد مخاطر الإصابة باضطراب النظم القلبي أو اكتشافها، وفقًا لموقع "مايو كلينك".
ويمكن إجراء اختبار باستخدام جهاز هولتر إذا لم يوفر إجراء تخطيط كهربية القلب التقليدي التفاصيل الكافية المتعلقة بحالة القلب المرضية.


فحص على المدى الطويل "مسجل الأحداث"

وإذا كان اضطراب النظم القلبي يحدث على نحو غير متكرر، فقد تحتاج جهاز فحص على المدى الطويل يُسمى مسجل الأحداث.


لماذا يتم إجراء ذلك؟

قد يوصي الطبيب باستخدام جهاز هولتر في الحالات التالية:
1ـ وجود مؤشرات وأعراض اضطراب النظم القلبي
2ـ التعرض لإغماء غير مبرر
3ـ الإصابة بحالة قلبية تزيد من خطر اضطراب النظم القلبي


تخطيط كهربية القلب

قبل الحصول على جهاز هولتر، ستخضع لتخطيط كهربية القلب، وهو اختبار سريع وغير مؤلم تُستخدم فيه مستشعرات (أقطاب كهربائية) تُلصَق على الصدر للتحقق من نظم القلب.
إذا كنت تُصاب باضطراب نظم القلب على نحو غير متكرر، فقد لا يكتشفه تخطيط كهربية القلب. ويمكن لجهاز هولتر اكتشاف حالات عدم انتظام ضربات القلب التي لا يتمكن تخطيط كهربية القلب من تحديدها.

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