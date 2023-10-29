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تطوير أول لقاح ضد إدمان المخدرات في العالم

لقاح ضد الكوكايين
لقاح ضد المخدرات
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أعلن علماء في البرازيل، ثاني أكبر مستهلك للكوكايين في العالم، عن تطوير علاج جديد (لقاح) مبتكر لإدمان العقار ومشتقاته القوية.اضافة اعلان
 ويمنع متعاطي الكوكايين من الشعور بالنشوة بعد تناول المخدر، وأظهر اللقاح نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات ومن المقرر تجربته على البشر العام القادم، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.


تحفيز استجابة مناعية

ويعمل الدواء عن طريق تحفيز استجابة مناعية تمنع الكوكايين والكراك من الوصول إلى الدماغ، ما يعني أن المستخدمين لن يشعروا بالسعادة من المخدرات بعد الآن، ما قد يساعد في كسر دورة الإدمان.
وأظهرت الجرعة التجريبية نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات وستدخل قريبًا المرحلة النهائية من التجارب وهي اختبارها على البشر.


الجرعات الزائدة من الفنتانيل والهيروين

وفي وقت سابق من هذا العام، تبين أيضًا نجاح اللقاحات المضادة لجرعات زائدة من الفنتانيل والهيروين، التي سيتم إعطاؤها لمتعاطي المخدرات المعرضين للخطر.
ومن المقرر أن تدخل التجارب البشرية في العام القادم، ما يشير إلى أن اللقاحات يمكن أن تكون طريقة جديدة للتخلص من إدمان المخدرات.


أقل قدر من الآثار الجانبية

أثبت العقار فعاليته في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات، إذ قام بتوليد أجسام مضادة ضد الكوكايين بأقل قدر من الآثار الجانبية.
وعندما يقوم شخص ما باستنشاق الكوكايين، يتم امتصاص المسحوق في الدم من خلال أنسجة الأنف، قد يقوم المرضى أيضًا بفرك الدواء على لثتهم أو إذابته في الماء وحقنه، حيث يصل إلى مجرى الدم بسرعة.


الأجسام المضادة المرتبطة بالكوكايين

ويعمل اللقاح البرازيلي عن طريق تحفيز الجهاز المناعي على إطلاق الأجسام المضادة التي ترتبط بجزيئات الكوكايين في الدم وهذا يجعل الجزيئات كبيرة جدًا بحيث لا يمكنها الدخول إلى المسار الحوفي المتوسط للدماغ أو «مركز المكافأة» في الدماغ.

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