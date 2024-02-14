تصيب ثلثهم.. مختصون: اللوكيميا أكثر الأورام انتشارًا بين الأطفال

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أكد مختصون بأن سرطان الدم (اللوكيميا) من أكثر الأورام التي تصيب الأطفال بنسبة تصل إلى 30%، مشيرين إلى أن الاكتشاف المبكر للأورام يساعد على العلاج في مراحلها الأولى.





سرطان الدم يصيب ثلث الأطفال



سرطان الدم يؤدي إلى فقر الدم وتراجع الصفائح



الاكتشاف المبكر للأورام يعزز العلاج



الاكتشاف المبكر للأورام يساعد في علاجها السريع





أسباب سرطان الأطفال متنوعة ومعقدة



زيادة نسب الشفاء من سرطان الاطفال في المملكة



وأوضحوا بأن أسباب سرطان الأطفال متنوعة ومعقدة، والعوامل الوراثية والجينية لها دور في بعض الحالات، وفقا لـ "اليوم".وقالت الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل استشارية أمراض الدم وأورام الأطفال بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتورة هوازن علي شاش: "سرطان الأطفال الأكثر شيوعًا هو سرطان الدم الليمفاوي الحاد، وهذا نوع من سرطان الدم يرتبط بخلايا غير طبيعية في نخاع العظم.وأضافت، هذا النوع من السرطان يؤدي إلى فقر الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وانخفاض نسبة المناعة".وتابعت: "عادة ما يظهر بسرعة، حيث تبدأ الأعراض بعد حوالي 3-4 أسابيع من بدء نمو السرطان في الجسم. يعد طب أورام الأطفال أحد المجالات التي تتواصل فيها الأبحاث لمحاولة تحسين النتائج وضمان نوعية حياة ممتازة بعد العلاج وحاليا تجاوزت نسبة الشفاء من هذا النوع من السرطان 85-90%".وقال إستشاري طب الأطفال وأمراض الدم والأورام لدى الأطفال الدكتور عبدالله الفريد: "الأورام لدى الأطفال من الأمراض التي ليس من النادر حصولها، تختلف نسبة حصولها باختلاف الأعماروأضاف، لكن يبقى سرطان الدم (اللوكيميا) متربعاً على قائمة الأورام التي تصيب هذه الفئة الغالية علينا بنسبة 30%، تليها الأورام التي تصيب الجهاز العصبي بنسبة 25%، ومن ثم ورم اللمفوما بنسبة 11%؜.وتابع: "والاكتشاف المبكر للأورام يساعد على البدء بعلاجها وهي في مراحلها الأولى، مما يساهم بشكل رائع في رفع نسبة الاستجابة وحصول الشفاء بإذن الله.وتعتبر مراكز علاج الأورام في المملكة متقدمة، حيث أن البرتوكولات العلاجية المتبعة هي ذاتها المعمول بها في المراكز المتطورة خارج البلاد، ونسبة الشفاء في معظم الأورام اللي تصيب الأطفال مبشّرة خصوصاً إذا اكتشفت في مراحلها الأولى".وقالت استشارية أورام الدم والأورام لدى الاطفال الدكتورة هبه الطراح: "تعتبر أسباب سرطان الأطفال متنوعة ومعقدة، وقد تكون العوامل الوراثية والجينية لها دور في بعض الحالات.وأضافت، شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا هامًا في مجال علاج سرطان الأطفال. تضمنت هذه التطورات تحسينًا في العلاج الكيميائي والإشعاعي، وظهور تقنيات جديدة مثل العلاج الهدفي والعلاج الجيني".175د.هبه الطراحوقالت استشاري أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتورة منى عبدالوهاب الصالح: "إن نسب الشفاء من السرطان في الأطفال في تزايد مستمر في ظل ما يشهده المجال الطبي من التطور في طرق الفحص والعلاجات المتوافرة.وأشار إلى أن المملكة بقيادتها الرشيدة على تواكب تام مع هذه التطورات، إلا أن من أهم العوامل تأثيرًا في نسبة الشفاء هو التبكير في التشخيص الدقيق".