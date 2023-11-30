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تصيب بأمراض مميتة.. أضرار استخدام "الكاتيل" في إعداد الشاي

الكاتل
أضرار عديدة عند استخدام "الكاتيل" في إعداد الشاي
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تعتمد الكثير من البيوت على الغلاية الكهربائية، المعروفة باسم "الكاتل" في إعداد وتحضير الشاي، والتي ظهرت في الأسواق منذ سنوات بأشكال وخصائص مميزة ومنوعة.اضافة اعلان

أضرار "الكاتل" على صحة الإنسان

ولا يدرك من يستخدموا "الكاتل" حجم الأضرار التي تخفيها وراء سرعتها في إعداد المشروبات الساخنة على صحة الإنسان.
ووفقًا لـ"الكونسلتو"، فإن "الكاتل" لها أضرار كبيرة يشرحها الدكتور شريف حته، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.
ومن أضرار "الكاتل" كما يقول الدكتور حته، أنه يدخل في تصنيعها مادتي الألومنيوم والنيكل، التي تتفاعل مع المياه، وتصبح من مكونات أي مشروب ساخن يتم إعداده عن طريقه، ما يؤدي إلى تراكمها في بالجسم، وتصيب أعضائه بالأضرار التالية.

8 أضرار لـ"الكاتل"

1 - يؤثر تراكم السموم بالجسم على وظائف الكلى، ما يسبب الفشل الكلوي.
2 - يؤثر تراكم السموم بالجسم على وظائف الكبد، ما يؤدي إلى تليفه.
3 - يؤثر تراكم السموم في الجسم مباشرةً على الجهاز العصبي والمخ، ما يؤدي إلى تراجع القدرات الإدراكية للعقل، وضعف الذاكرة، وانعدام التركيز، والإصابة بالصداع.
4 - إن الاعتياد على تحضير المشروبات الساخنة بتلك الغلايات الكهربائية، يجعلك عرضة للإصابة بالإسهال، والشعور بالغثيان، والقئ المستمر.
5 - قد يصيب أصحاب المناعة الضعيفة، خاصةً مرضى الحساسية، بتأثيرات ضارة على البشرة والجلد، ويتعرض لها السيدات أكثر من الرجال.
6 - قد يسبب الشعور بضيق التنفس على المدى البعيد.
7 - قد يؤدي تراكم السموم في الجسم، إلى ضمور لبعض العضلات.
8 - قد يتسبب في بعض الأمراض الخطيرة، كالعقم والسرطان.

طرق الوقاية من أضرار الكاتيل

ويرى استشاري الصحة العامة أن من أهم طرق الوقاية من أضار "الكاتل":
1 - الابتعاد عن استخدام الغلايات الكهربائية، خاصةً المصنوعة من البلاستيك، لأضرارها الجسيمة على الصحة.
2 - الاعتماد على البرّاد في تحضير المشروبات الساخنة.
3 - تجنب تناول المشروبات الساخنة من المقاهي التي تستخدم الكاتيل، لقلة النظافة.

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