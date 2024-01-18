الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

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تشخيص وعلاج الكحة المستمرة بكل أنواعها.. واستشاري يحذر من معالجة العَرَض (فيديو)

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علاج أنواع الكحة
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نصحت وزارة الصحة، مرضى "الكحة" بالراحة والإكثار من شرب السوائل الدافئة الخالية من الكافيين.

كيفية التعامل مع "الكحة" المستمرة لأياماضافة اعلان

وقالت الوزارة إنه في حال استمرار الأعراض أو زيادة حدتها ينبغي مراجعة الطبيب المعالج لتشخيص وتقييم الحالة الصحية سريريًا وتحديد ما يلزم لها.
جاء ذلك على صفحة "صحة_937"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "وش الحل مع الكحة، لها أسبوعين معي وعيت تروح استخدمت كل شي لكن لازالت؟".


أنواع السعال أو الكحة

يمكن تقسيم السعال إلى عدة أنواع، وذلك بناء على:


مدة استمرار السعال

حيث يطلق على السعال الذي يستمر لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع اسم الكحة أو السعال الحاد ، وتختفي معظم نوباته أو تتحسن بشكل ملحوظ، مع أو دون علاج، في غضون أسبوعين.
أما في حال استمر لفترة ما بين ثلاثة وثمانية أسابيع وتحسن بنهاية تلك الفترة، فإنه وبذلك يعد سعال تحت الحاد .
أما السعال المزمن، فيعرف على أنه السعال المستمر الذي يستمر لأكثر من ثمانية أسابيع.

تحديد طبيعة السعال

قد توصف الكحة إما بأنها كحة جافة أو كحة رطبة، وذلك بناء على وجود البلغم عند السعال، حيث أن السعال الجاف، أو ما يعرف بالسعال الناشف، هو الذي لا يرافقه خروج البلغم.
 بينما السعال الرطب فهو الذي يرافقه خروج البلغم لذا فقد يطلق عليه أيضاً السعال ببلغم أو الكحة ببلغم.


علاج الكحة بمختلف أنواعها:

إن علاج الكحة قد يختلف بناء على مسبب الكحة وما نوعها، حيث أنه علاج الكحة الناشفة يختلف عن علاج الكحة ببلغم.
كما أن علاج السعال الناجم عن التهاب فيروسي يختلف عن علاج السعال الناجم عن الالتهاب البكتيري مثل التهاب الرئة أو أحد أمراض الرئة مثل التليف الكيسي.

علاج السعال المرتبط بالتهاب الرئة

فمثلاً عادة ما يحتاح علاج السعال المرتبط بالتهاب الرئة إلى استخدام مضادات حيوية، أما الحالات الناتجة عن التحسس فتحتاج لإستخدام الأدوية المضادة للهستامين.
أيضاً قد يحتاج المريض في بعض الحالات التي يعيق فيها السعال القيام بالواجبات اليومية الى أدوية تكبت منعكس السعال.


يوجد عدة أدوية تستخدم كعلاج فوري للسعال منها:

1ـ مضادات السعال والتي عادة ما قد تستخدم في علاج الكحة الناشفة، ومنها  الكودين والديكستروميتورفان.
2ـ المقشعات ومذيبات البلغم والتي عادة ما تستخدم في علاج الكحة ببلغم، مثل الغايفينيسين والبروموهيكسين.

 

الكحة عرض وليست مرضًا

من جهته، قال الدكتور حسام موافي أستاذ كلية طب القصر العيني بالقاهرة، واختصاصي الحالات الحرجة؛ إن الكحة عرض وليست مرضًا، محذرًا من تناول دواء الكحة.

وأضاف معلقًا أن الكحه نعمة كبيرة من ربنا وذلك لأن لها أسبابًا عديدة، وبإعطاء الدواء تزول الكحة وتظل المشكلة، ومن لديه صداع يتناول مسكنًا للصداع، وفي حالة لديه ورم في المخ ستموت الحالة وهذا الكلام يندرج على جميع أنواع المسكنات بمعنى أنه ينبغي ألا نعالج العرض، وإنما نعالج المرض .

 

الكحة والمشاكل النفسية الهيستيرية 

وأوضح أخصائي الحالات الحرجة؛ أن احيانا يكون لدى المريض خراج بالرئة ويكون العرض الكحة ويستلزم في هذه الحالة الجراحة؛ مضيفا أن من اسباب الكحه الجافة ضغط على القصبة الهوائية من الغدد.
وتابع ان هناك نوع من أنواع الكحة الجافة لها علاقه بمشاكل نفسية هيستيرية وغالبا ما تحدث في تواجد الناس و يكون علاجها مع الطبيب النفسي,

وأشار الى أن في السابق يطلق على بعض انواع الكحة كحة المدخنين وتم الغاء هذا المرض لكي يتم التباحث في الحالة لإكتشاف الأسباب الحقيقية للكحة.

 



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