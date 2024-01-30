تسخين الوجبات السريعة والبطاطس المقلية .. كارثة صحية

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يؤكد خبراء الصحة على أن تسخين الوجبات السريعة أو البطاطس المقلية، لتناولها مجدداً بشكل ساخن، يمثل خطرًا كبيرا على الصحة. اضافة اعلان





تسخين الوجبات السريعة والبطاطس المقلية خطر على الصحة



الوجبات تتحلل خلال الليل وتفقد الفيتامينات



التسخين يغير بنيتها ويصعب امتصاصها



تناول الوجبات باردة في اليوم التالي يصيب بعدوى بكتيرية



وكشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أولغا لوشبنكوفا، أن تسخين البطاطس المقلية والمأكولات السريعة البائتة يسبب ظهور مواد ضارة إضافية فيها.وقالت إن الهامبرغر والشاورما وغيرها من الأطعمة التي تصنف ضمن المأكولات السريعة، لا تفيد الصحة بشيء حتى عند تناولها فور تحضيرها، فكيف إذا كانت قديمة.وبينت "بالطبع سوف تزداد خطورتها على الصحة، لأنها خلال الليل سوف تتحلل وتفقد الفيتامينات والمواد المعدنية"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك".وتابعت "لا تحتوي المأكولات السريعة البايتة على الفيتامينات، لأنها في الأساس قليلة أو معدومة، فكيف إذا كانت غير طازجة؟ لأن ما كان موجودا قد تحلل. أي أن الإنسان يحصل منها فقط على سعرات حرارية وبروتين ودهون وكربوهيدرات فقط".وقالت: "عند تسخين هذه المـأكولات البروتينية، تتغير بنيتها ويصعب على الجسم امتصاصها، وبالنسبة للبطاطس المقلية بحد ذاتها خطرة، فكيف عند تسخينها.وأكدت أنه عند قلي المواد النشوية في كمية كبيرة من الزيت تتكون بالإضافة إلى الزيوت المتحولة، مركبات الأكريلاميد المسرطنة الخطيرة".وبينت أنه عند عدم وضع هذه المأكولات في الثلاجة وفي اليوم التالي تناولها باردة دون تسخين فقد يصاب الشخص بعدوى بكتيرية.