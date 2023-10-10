تسبب الإدمان مثل المخدرات.. مطالب بوضع علامات تحذيرية على الوجبات السريعة

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طالب باحثون بوضع ملصقات على الوجبات السريعة، على أنها "مسببة للإدمان"، على غرار التحذيرات على عبوات السجائر، مما يساعد في الحد من معدلات السمنة. اضافة اعلان

ويشمل ذلك رقائق البطاطس والشوكولاتة والآيس كريم، وغيرها من الوجبات السريعة.





تشبه اضطراب تعاطي المخدرات



مكونات الأطعمة فائقة المعالجة



المضافات الغذائية التي تسبب الإدمان



علامات تحذيرية



وقال الباحثون إن الطريقة التي يستهلك بها بعض الناس الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والدهون "تفي بمعايير تشخيص اضطراب تعاطي المخدرات".ويقدر الباحثون أن واحدًا من كل سبعة بالغين وواحدًا من كل ثمانية أطفال مدمنون على الأطعمة فائقة المعالجة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وأعراض الانسحاب وتقليل التحكم في كمية الطعام التي يتناولونها.ويأتي ذلك وسط تحذيرات من العواقب الضارة مثل السمنة وتدهور الصحة البدنية والعقلية وانخفاض نوعية الحياة.وسبق أن طالب باحثون بإدراج الوجبات السريعة في نفس فئة المخدرات نظرًا لمدى إدمانها وضررها، وفقًا لموقع "ديلي ميل".وقالت ألكسندرا ديفيليسانتونيو، من معهد فرالين لأبحاث الطب الحيوي في فرجينيا بالولايات المتحدة: "معظم الأطعمة التي نعتقد أنها طبيعية، أو معالجة بشكل بسيط، توفر الطاقة على شكل كربوهيدرات أو دهون - ولكن ليس كليهما".وأضافت: "العديد من الأطعمة فائقة المعالجة تحتوي على مستويات أعلى من كليهما. هذا المزيج له تأثير مختلف على الدماغ".وأشارت الدراسات إلى أن الكربوهيدرات أو الدهون المكررة تثير مستويات مماثلة من الدوبامين خارج الخلية في المخطط الدماغي لتلك التي تظهر مع المواد المسببة للإدمان مثل النيكوتين والكحول.والسرعة التي تقوم بها هذه الأطعمة بتوصيل الكربوهيدرات والدهون إلى الأمعاء يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في قدرتها على الإدمان.وعلى الرغم من أنه لا يُعتقد أن المضافات الغذائية تسبب الإدمان في حد ذاتها، إلا أنها قد تساهم في الإدمان العام على الأطعمة فائقة المعالجة، ويشير الباحثون إلى أنها "تصبح معززات قوية لتأثيرات السعرات الحرارية في الأمعاء".وبناءً على هذه المتوازيات السلوكية والبيولوجية، فإن الأطعمة التي توفر مستويات عالية من الكربوهيدرات المكررة أو الدهون المضافة هي مرشحة قوية لمادة مسببة للإدمان، وفقا للدراسة المنشورة في المجلة الطبية البريطانية.وخلص الباحثون إلى أن "الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والدهون المضافة مجزية للغاية وجذابة ويتم استهلاكها بشكل قهري وقد تسبب الإدمان".وأضافوا: "في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث الدقيق لتحديد الآلية الدقيقة التي تؤدي بها هذه الأطعمة إلى استجابات إدمانية، فمن الواضح أن الأطعمة فائقة المعالجة العالية في الكربوهيدرات والدهون المكررة يتم استهلاكها في أنماط إدمانية وتؤدي إلى نتائج صحية ضارة".ويعتقد الخبراء أن التعرف على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون على أنها تسبب الإدمان يمكن أن يحسن الصحة من خلال تغييرات في السياسات الاجتماعية والسريرية والسياسية.ويدعو الدكتور كريس فان تولكن، إلى إنشاء نظام علامات تحذيرية في المملكة المتحدة.وخلال مشاركته في مؤتمر حول تكلفة سوء التغذية الشهر الماضي، قال إن أدوات التسويق التي طورتها صناعة التبغ تستخدم الآن من قبل عمالقة الأغذية.وأضاف: "لدينا الكثير من الأدلة على أن الأطعمة فائقة المعالجة تسبب الإدمان، فهي مصممة لتكون مسببة للإدمان". نحن نعلم أنه مع الأطعمة فائقة المعالجة، تكون المكافأة الحرارية سريعة جدًا مقارنة بالأطعمة الحقيقية".وأضاف: "وبمجرد وصول السكر إلى الأمعاء، تشعر بحالة من الاندفاع الهائل وهذا ما تدمن عليه".