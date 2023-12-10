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تدشين "برنامج الأدوية الواعدة" لزيادة الخيارات العلاجية للمواطن

وزير الصحة فهد الجلاجل
وزير الصحة
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دشّن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في مقر الهيئة بالرياض اليوم، برنامج الأدوية الواعدة.اضافة اعلان

حضور مكثف من مسؤولي الصحة

بحضور معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الأستاذ عبدالعزيز بن حمد الرميح.

السماح بوصول سريع لعلاجات نوعية للمملكة

 ويسهم البرنامج في السماح بوصول علاجات نوعية بشكل مسرّع إلى المرضى في المملكة، وزيادة الخيارات العلاجية المتاحة للمريض في حال فشل الأدوية القياسية.
وتقليل نفقات العلاج في الخارج عن طريق توفير الوصول المبكر للأدوية المبتكرة والحديثة، واختصار الفترة المطلوبة لدخول الدواء للسوق السعودي.

الأدوية الواعدة.. أدوية أظهرت فعالية وسلامة

الأدوية الواعدة هي تلك التي أكملت مراحل الدراسات السريرية وأظهرت فعالية وسلامة واعدة، وأثرًا علاجيًا واضحًا لأمراض مستعصية أو نادرة أو لها انتشار عالٍ بالمجتمع.
ومن المعايير اللازمة للحصول على تصنيف الدواء الواعد، استهداف الحالات الخطيرة المنهكة أو المهددة للحياة، وأن تكون الفوائد المرجوة للدواء تفوق الآثار الضارة المحتملة.

ميزة مقارنة بما هو مستخدم حاليًا

إضافة إلى أن يكون المستحضر له ميزة كبيرة مقارنة بما هو مستخدم حاليًا، إضافةً إلى عدم تسجيله لدى أي سلطة تنظيمية في وقت تقديم الطلب للتسجيل.
 مما يذكر أن "الهيئة" بدأت بشكل تجريبي في تطبيق هذا البرنامج وحقّقت تلك التجربة نجاحًا في تقييم عدد من المستحضرات بشكل متوازٍ مع الجهات الرقابية العالمية.

البرنامج امتدادًا للدور الريادي للمملكة

واتخذت على إثرها قرارات نوعية دون الاعتماد على الجهات الرقابية الأخرى. ويعدّ هذا البرنامج امتدادًا للدور الريادي للمملكة، وما تحظى به "الهيئة" من دعم ومتابعة من القيادة الرشيدة.
كما يأتي ضمن الجهود المبذولة والمبادرات الرائدة التي قامت بها خلال السنوات الماضية لتسريع عملية تسجيل المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوفر الأدوية للمرضى.

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