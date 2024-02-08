تدخل في الشامبو.. دراسة: مواد كيميائية شائعة تسبب الولادات المبكرة

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أظهرت دراسة جديدة، أن المواد الكيميائية الاصطناعية التي تسمى الفثالات، الموجودة في المنتجات اليومية من عبوات المواد الغذائية إلى الشامبو، قد تكون وراء ارتفاع حالات الولادة المبكرة بالولايات المتحدة.





المواد الكيميائية في كل مكان



فثالات ثنائي 2-إيثيلهيكسيل



57 ألف ولادة مبكرة



الفثالات يسبب العقم

وعثر الباحثون في الدراسة المدعومة من المعاهد الوطنية للصحة على آثار الفثالات – المعروفة باسم "المواد الكيميائية في كل مكان" - في الرحم.وأوضح الدكتور ليوناردو تراساندي، مدير طب الأطفال البيئي بجامعة نيويورك لانجون هيلث، في تقرير لشبكة (سي إن إن): " يمكن أن تساهم الفثالات أيضًا في الالتهاب الذي يمكن أن يعطل المشيمة بشكل أكبر ويحدد خطوات المخاض المبكر" .وعلى وجه التحديد، نظر الباحثون إلى واحدة من أكثر الفثالات رسوخًا - فثالات ثنائي (2-إيثيلهيكسيل)، أو DEHP - إلى جانب 19 مادة أخرى.وتابعت تراساندي: "تشير الدراسات إلى أن أكبر ارتباط بالولادة المبكرة يرجع إلى مادة الفثالات الموجودة في عبوات المواد الغذائية والتي تسمى [DEHP]".وأوضحت: "في دراستنا الجديدة، وجدنا أن مادة DEHP وثلاث مواد كيميائية مماثلة يمكن أن تكون مسؤولة عن 5% إلى 10% من جميع الولادات المبكرة في عام 2018. وقد يكون هذا أحد أسباب ارتفاع الولادات المبكرة"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".وشهدت الولايات المتحدة ما يقرب من 57 ألف ولادة مبكرة ناجمة عن الفثالات في عام 2018، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت بلانيتاري هيلث".وفي جميع أنحاء العالم، يتم استهلاك أكثر من 8 ملايين طن متري من الفثالات والمواد الكيميائية المماثلة سنويا - إما عن طريق ابتلاعها أو استنشاقها أو تسربها عبر الجلد - وفقا لإحدى رابطة تجارة المواد الكيميائية الأوروبية.وربطت الأبحاث في السابق الفثالات بالسرطان والعقم والعيوب الخلقية والسمنة والربو وأمراض القلب والسكري والوفاة المبكرة، من بين العديد من الحالات الصحية الأخرى المحتملة.لكن مجلس الكيمياء الأمريكي، وهو اتحاد تجاري كيميائي للصناعات الأمريكية، أكد أن الدراسية الجديدة فشلت في إثبات وجود صلة قوية بين الفثالات والولادات المبكرة.وقال: "ليست جميع الفثالات متشابهة، وليس من المناسب تجميعها كفئة. يشير مصطلح "الفثالات" ببساطة إلى عائلة من المواد الكيميائية التي تتشابه من الناحية الهيكلية، ولكنها تختلف وظيفيًا وسميًا عن بعضها البعض".يُشار إلى الفثالات أيضًا باسم "الملدنات" نظرًا لجودتها الشبيهة بالبلاستيك، ولها استخدامات عدة، ومن بينها استخدام في تلميع أرضيات الفينيل، والطلاء، وسترات المطر، على سبيل المثال لا الحصر.