تخلص من دهون البطن في 10 دقائق فقط!

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دهون البطن، المعروفة باسم الدهون الحشوية، هي أصعب مناطق الجسم عند التخطيط لإنقاص الوزن.





مخاطر دهون البطن



المشي لمدة 10 دقائق يوميًا



المشي ينقص الوزن ويقلل التوتر ويحسّن النوم



ومما يثير القلق أن هذه الدهون، التي تتواجد داخل تجويف البطن، وتلتف حول الأعضاء، بما فيها الكبد والكلى والبنكرياس والأمعاء يمكن أن تكون ضارة بالصحة لأنها تهاجم الأعضاء الحيوية في الجسم.وقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، تتراوح من مرض السكري إلى أمراض القلب.وكشف كريس جاجلياردي، المدرب المعتمد في المجلس الأمريكي للتمارين الرياضية (ACE) عن خطوة أساسية لخسارة هذا النوع من الدهون، موضحًا أن معالجتها يمكن أن يساعد أيضًا على إنقاص الوزن في بقية أجزاء الجسم.وأوصى في تصريح إلى صحيفة "ميرور"، بالتنزه على الأقدام، فيما وصفه بأنه "مدخل جيد" لتحقيق هذا الهدف.وأضاف: "حتى لو كانت نقطة البداية هي المشي لمدة دقيقة واحدة، إذا كان ذلك أكثر مما كنت تفعله، فهناك فوائد صحية لذلك. إن البدء ببطء والمضي قدمًا أفضل من المبالغة في ذلك والاستسلام".وأوضح أن إحدى الطرق الجيدة هي المشي لمدة 10 دقائق بعد تناول العشاء، وزيادة وقت المشي ببطء حيث تصبح أكثر راحة مع الحركة اليومية.وتحدث الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي أيضًا عن فوائد المشي لفقدان الوزن عبر قناته على موقع "يوتيوب".وقال إن ممارسة الرياضة هي بلا شك جزء كبير من لغز فقدان الوزن. ونصح باختيار مزيج من المشي والتدريب المتقطع عالي الكثافة.وأكد الطبيب أن المشي لن يساعد على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكنه أيضًا تقليل التوتر وتحسين النوم. وأوضح أن عدم النوم بشكل كافٍ يشكل "عائقًا كبيرًا" أمام فقدان الوزن.مع ذلك، أوضح الدكتور بيرج أن التمارين عالية الكثافة مهمة أيضًا لأن الشدة هي التي تنشط بعض الهرمونات المرتبطة بحرق الدهون.وقال: كلما كانت الشدة أكبر كلما كان أفضل. بالطبع، اعمل على ذلك وتأكد من أنك لا تؤذي نفسك".