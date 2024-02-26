تخلص من دهون البطن بتجنب 4 أنواع من الطعام

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يوصي خبراء تغذية، بالتخلص من دهون البطن عن طريق تجنب أربعة أنواع من الطعام.





دهون البطن



المشروبات السكرية



الكربوهيدرات المكررة



الأطعمة المقلية



اللحوم المصنعة



استخدام الحبوب الكاملة



وتشكل دهون البطن، المعروفة باسم الدهون الحشوية، ضررًا أكبر من أنواع الدهون الأخرى. وتحيط بالمعدة والكبد والأمعاء وتنتج مواد سامة تزيد من ضغط الدم وتسبب الالتهابات.وينصح الخبراء بتجنب المخبوزات واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والمشروبات السكرية للتخلص من دهون البطن.وقالت الدكتورة مرينال بانديت لموقع SheFinds "المشروبات السكرية تعزز تخزين الدهون حول البطن. يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بزيادة الدهون الحشوية، والتي ترتبط بالاضطرابات الأيضية".ووفقًا للخبراء، فإن ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة يوميًا، والنوم ما بين خمس إلى ثماني ساعات في الليلة، وعدم التدخين، وتناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في التخلص من دهون البطن إلى الأبد.ووجدت دراسة أجرتها جامعة مينيسوتا عام 2020، أن الإكثار من تناول المشروبات المحلاة بالسكر والسكر المضاف يؤدي إلى زيادة مخازن الدهون حول الأعضاء.وقال المؤلف الرئيس للدراسة سو يون يي: "عندما نستهلك الكثير من السكر، يتحول الفائض إلى دهون ويتم تخزينه. هذه الأنسجة الدهنية الموجودة حول القلب وفي البطن تطلق مواد كيميائية في الجسم يمكن أن تكون ضارة بالصحة. نتائجنا تدعم الحد من تناول السكر المضاف".وفي الوقت نفسه، تشمل الكربوهيدرات المكررة الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة البيضاء والبسكويت والبيتزا والمعجنات والوجبات الخفيفة فائقة المعالجة مثل رقائق البطاطس والحلوى.وقالت اختصاصية التغذية ليزا يونج: "الكربوهيدرات المكررة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي لا تؤدي فقط إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكنها تتحول أيضًا إلى سكر ويتم تخزينها بسهولة".وأضافت: "الكربوهيدرات المكررة لها آثار صحية سلبية لأنها خضعت للمعالجة حيث تتم إزالة الألياف والمواد المغذية الأخرى"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".وأشارت إلى أن الأطعمة المقلية، التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب الزيت المستخدم، تتحول أيضًا إلى سكر ويتم تخزينها على شكل دهون حشوية.واللحوم المصنعة مدرجة في القائمة أيضًا، وذلك بفضل محتواها العالي من الدهون والصوديوم والمواد الحافظة من النترات والنتريت، والتي تتم إضافتها لمنع نمو البكتيريا، والحفاظ على اللحوم حمراء.وقال بانديت: "إن النتريت والنترات المستخدمة في المعالجة تسبب الالتهاب، وهو المحرك الرئيسي لتخزين الدهون والأمراض المزمنة".وتنصح لوسي جونز، اختصاصية التغذية في بريطانيا باستخدام الحبوب الكاملة بدلاً من ذلك.وأظهرت الأبحاث التي تعد جزءًا من دراسة فرامنجهام للقلب، وهي نظرة طويلة المدى على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أن حجم الأنسجة الدهنية الحشوية كان أقل بنسبة 10.1% لدى البالغين في منتصف العمر الذين تناولوا ما يقرب من ثلاث حصص أو أكثر من الحبوب الكاملة مقارنة بأولئك الذين الذي لم يأكلوا أي شيء.وشملت أطعمة الحبوب الكاملة المستخدمة في تلك الدراسة: الأرز البني، وحبوب الإفطار الباردة الكاملة الحبوب، ودقيق الشوفان، والخبز الداكن، والأرز البني، والبرغل، والكاشة، والكسكس، والفشار، والنخالة، وجنين القمح.