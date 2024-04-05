تخلص من الكوابيس بهذا الحل البسيط!

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أظهرت دراسة جديدة، أن ممارسة الرياضة يوميًا يمكن أن تمنع رؤية الكوابيس.

ووجد باحثون في علم النفس من جامعة تكساس، أنه عندما يمارس الناس ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني خلال النهار، فإنهم ينامون بشكل أفضل في الليل.

كما أن ممارسة الرياضة تقلل من مقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص في فترة النوم التي تحدث فيها الأحلام، والتي تسمى حركة العين السريعة، أو نوم (REM).

وهذه أيضًا هي الفترة التي يعاني فيها معظم الناس من الكوابيس، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وتتوافق نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "التقارير العلمية" مع التوصيات التي قدمها الأطباء بالفعل للحد من الكوابيس.





تقليل الكوابيس المزمنة



5 مراحل مختلفة من النوم



ووفقًا لعلماء النوم بجامعة ستانفورد، "قد تساعد التمارين المنتظمة والتأمل في تقليل التوتر وتحسين جودة النوم"، وبالتالي تقليل الكوابيس المزمنة".وتراوح نوع النشاط البدني من التدريبات المكثفة مثل الجري وركوب الدراجات إلى التدريبات منخفضة الشدة مثل المشي أو القيام بالأعمال المنزلية. ويتم احتساب أي أنشطة ترفع معدلات ضربات قلب المشاركين ضمن أهداف التمارين اليومية.وأظهرت الدراسات السابقة أن ممارسة الرياضة يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في نوعية النوم وتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه في نوم حركة العين السريعة.وطلب الباحثون من المشاركين البالغ عددهم 82 مشاركًا ارتداء سوار من أجل الحصول على تفاصيل حول جودة النوم ومدة التمرين على مدار ستة أشهر.وباستخدام بيانات حول معدل ضربات القلب والحركة الجسدية، حددوا متى كان المشاركون يتنقلون عبر مراحل مختلفة من النوم كل ليلة ومقدار التمارين التي كانوا يمارسونها كل يوم.وتتميز كل مرحلة من مراحل النوم بالتغيرات الفسيولوجية في معدل ضربات القلب وموجات الدماغ. هنا، قام الباحثون بتتبع معدل ضربات قلب المشاركين لتحديد متى دخلوا مراحل نوم مختلفة.وبشكل عام، يتباطأ معدل ضربات القلب خلال المراحل المبكرة من النوم، لكنه يتحول إلى إيقاع أسرع خلال فترة حركة العين السريعة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وكل ليلة، يمر الجسم بخمس مراحل مختلفة من النوم، تبدأ بالضوء وتزداد عمقًا تدريجيًا. والمرحلة الأخيرة من النوم، حركة العين السريعة (REM)، تحدث عندما يحدث الحلم.وتتميز كل مرحلة بتغيرات فسيولوجية في معدل ضربات القلب وموجات الدماغ، والتي يمكن للعلماء قياسها.ووجد الباحثون أنه في الأيام التي مارس فيها المشاركون التمارين الرياضية، أمضوا وقتًا أقل في نوم حركة العين السريعة، لكنهم أمضوا وقتًا أطول في مراحل النوم العميق التي تحدث قبل حركة العين السريعة.ويُعتقد أن مرحلة النوم العميق تحدث عندما يعيد الجسم شحن طاقته من اليوم. ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن "هذه هي المرحلة التي يقوم فيها الجسم بإصلاح الأنسجة وإعادة نموها، وبناء العظام والعضلات، وتقوية جهاز المناعة".وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل المشاركين يشعرون بالرضا أكثر عن نوعية نومهم في الليلة التالية للتمرين. وأفاد المشاركون أنهم يشعرون بمزيد من النشاط وأقل توترًا وحزنًا في الصباح بعد جلسة التمرين.